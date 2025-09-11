Precio de RP. 300 millones, Aion Ut se vende esto

Yakarta, Viva – Gac Indonesia Precios anunciados oficialmente Lo haré en Yakarta. Este automóvil eléctrico se ofrece a partir de RP325 millones para variantes estándar y RP363 millones para variantes premium. Los consumidores también pueden elegir la opción de dos tono con un RP 3 millones adicional.

Leer también: Aion Ut se vende por IDR 300 millones, esta distancia



Según la compañía, Aion UT ha ingresado a la etapa de producción en la instalación de la Asamblea de Cikampek. La prueba de carretera se lleva a cabo en varias condiciones de la carretera en Indonesia para garantizar el rendimiento del vehículo. La primera unidad de distribución está programada para finales de octubre de 2025.

El entusiasmo de los consumidores se puede ver a partir del número de órdenes que se han recopilado. Hasta la fecha, se registran más de 2,000 cartas de pedido de vehículos (SPK) para la utilidad. La mayoría de los pedidos provienen del área metropolitana de Yakarta y grandes ciudades en la isla de Java.

Leer también: Introducido en Surabaya, ¿cuánto cuesta el precio de Aion Ut?



«Orden de recolección Más de 2,000 SPK, su distribución en Jabodetabek y la isla de Java «, dijo Andry CIU, CEO de GAC Indonesia. Agregó que la infraestructura de carga en la región fue uno de los factores de alto interés. Esta condición se considera en línea con la estrategia de distribución inicial de la compañía.

Leer también: El origen de la marca Aion y Hyptec Electric Car



Andry dijo que la entrega de la unidad se llevó a cabo en etapas a partir de finales de octubre. En la primera etapa, 200 unidades se distribuirán primero a los consumidores. El resto de la orden se cumplirá regularmente hasta fin de año.

Las variantes premium son registradas más en demanda por los consumidores que estándar. La principal diferencia es en la capacidad de la batería y las características interiores. Premium ofrece una distancia adicional y techo panorámico adicional y material de cabina más completo.

Además de las especificaciones, la Compañía también se prepara después de los programas de ventas. Hay una garantía de por vida para baterías, motocicletas y controlador. Los consumidores también obtienen una garantía de vehículo hasta 8 años o 160 mil kilómetros, así como mantenimiento gratuito durante 3 años.

La decisión de ensamblar a la ala localmente se conoce como parte de una estrategia a largo plazo. Desde junio de 2025, todos los productos GAC Aion se han ensamblado en la fábrica de Cikampek. Esto se considera más eficiente que las importaciones en la condición del alias CBU completamente acumulado.

«Desde junio de 2025, todos los productos GAC Aion CKD (completamente derribado) en Cikampek. ¿Por qué debería ERC, porque estamos listos para las instalaciones, ya no necesitamos CBU», dijo Andry? Se espera que este paso mantenga el precio competitivo a pesar de que la regulación de los vehículos eléctricos importados cambió a fines de 2025.

El mayor Qin, vicepresidente de GAC Indonesia, agregó que su partido preparó otro plan de desarrollo modelo.

«En el futuro consideraremos presentar PHEV, Erev, incluso 7 plazas para el mercado indonesio», dijo.