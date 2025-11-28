Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Si está buscando actualizar su conjunto de habilidades en 2026, un pase de acceso total a Clase magistralque incluye docenas de cursos que abarcan cine, comida, escritura y más, todos impartidos por instructores famosos, es el camino a seguir. Además, la plataforma de aprendizaje electrónico repleta de estrellas tiene actualmente un 50 % de descuento con esta oferta del Black Friday por tiempo limitado. El acuerdo se extiende desde hoy hasta el lunes 1 de diciembre.

La mejor oferta está en Plan Estándar de MasterClassque se ha reducido a $5/mes desde $10/mes. Su plan Plus, que le permite compartir una suscripción entre dos cuentas, se redujo a $8/mes (normalmente $15/mes), y su plan Premium, que le permite compartir una suscripción con hasta seis cuentas, se redujo de $20 a $10/mes.

Una suscripción anual a MasterClass le brinda acceso ilimitado a más de 200 cursos en el sitio, con temas que van desde escritura de guiones hasta actuación y dirección. Los instructores famosos de MasterClass incluyen cineastas como Ava DuVernay, Martin Scorsese, Spike Lee y David Lynch; actores como Jodie Foster, Steve Martin y Judd Apatow, Amy Poehler y Kevin Hart; leyendas de la música como Ringo Starr, Juan Leyenda y Mariah Carey; y empresarios multimillonarios como Mark Cuban, Martha Stewart y Whiteny Herd.

Los cursos MasterClass se ofrecen en formato de video fácil de digerir, y los miembros pueden ver los videos en su propio tiempo y ritmo. Transmita los videos en una computadora o mediante su dispositivo móvil usando la aplicación MasterClass (iOS y Android). Muchas de las clases también vienen con materiales del curso descargables, si desea realizar su lectura fuera de línea.

Han sido unos últimos años muy ocupados para MasterClass, que vio aumentar las suscripciones al inicio de la pandemia. El pasado mes de mayo, la plataforma de educación en línea planteó 100 millones de dólares en nueva financiaciónelevando la valoración actual de la empresa a más de 800 millones de dólares. Desde entonces, han presentado docenas de nuevos cursos y un equipo detrás de escena que ha transformado la plataforma de aprendizaje electrónico en una plataforma de entretenimiento de primer nivel.

El objetivo de la empresa ahora es ampliar su base de suscriptores, algo que sus ofertas y promociones frecuentes deberían poder hacer.

Su suscripción anual brinda a los usuarios acceso instantáneo a todo el catálogo de cursos de la empresa, sin límite de qué cursos tomar ni con qué frecuencia. Los planes Plus y Premium también te permiten descargar los materiales del curso para leerlos sin conexión (por ejemplo, si estás en un avión o en el metro).

Consulte las ofertas de suscripción completas de MasterClass y las últimas ofertas en MasterClass.com.