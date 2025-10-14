Precio de Mitsubishi, Block STNK y Veloz Hybrid

Jacarta – VIVA Automotriz Vuelve para presentar las novedades más interesantes que muchos lectores fieles leyeron a principios de esta semana. A partir de la actualización precio coche más nuevo mitsubishiconsejos importantes sobre bloque STNKante la noticia de que el lanzamiento del Veloz Hybrid está cada vez más cerca. Aquí hay una lista de los artículos más populares de hoy:

1. Lista de precios de automóviles Mitsubishi de octubre de 2025: últimos Pajero Sport, Xpander y Triton

Stand de Mitsubishi en GIIAS 2025

Mitsubishi publicó la última lista de precios para su línea de automóviles insignia en octubre de 2025, incluidos Pajero Sport, Xpander y Triton. Este ajuste de precios llama la atención de potenciales compradores que esperan promociones de fin de año. Leer más.

2. ¿Vender una moto o un coche? ¡No olvides bloquear tu STNK!

Se recomienda a los propietarios de vehículos que acaban de vender una moto o un coche que bloqueen inmediatamente su STNK para evitar impuestos progresivos y problemas legales en el futuro. El proceso de bloqueo ahora es más sencillo y se puede realizar online. Leer más.

3. El lanzamiento del Veloz Hybrid es sólo cuestión de tiempo

VIVA Automotive: logotipo híbrido

Noticias de lanzamiento Toyota Veloz Híbrido Se escucha cada vez más sobre él y se dice que solo está esperando su presentación oficial al público. Se prevé que este automóvil sea un fuerte competidor en el segmento de los monovolúmenes ecológicos. Leer más.