Precio de Lexus Sahroni, cuotas Byd Atto 1 y 125cc Precios automáticos de motocicletas





Yakarta, Viva – Viva Automotive Volver para presentar las últimas noticias sobre el mundo automotriz que atrae la atención del lector. Desde los disturbios que pasan los autos de lujo hasta las opciones de vehículos eléctricos asequibles, aquí hay un resumen de los artículos más populares el viernes 30 de agosto de 2025.

Residencia Ahmad Sahroni En Tanjung Priok, las masas estaban ocupadas, dañaron su automóvil Lexus RX 450H+ que valía casi Rp2 mil millones. Este SUV enchufable híbrido sufrió daños graves, incluido el vidrio roto debido al lanzador de objetos duros. Leer más.

BYD ATTO 1, un automóvil eléctrico compacto con una batería de 38 kWh, ofrece cuotas asequibles que comienzan en Rp2.5 millones por mes durante 6 años de tenor. Este automóvil es un costo operativo y admite una carga rápida, adecuada para uso urbano. Leer más.

Las motos automáticas de 125cc como Yamaha Mio M3 y Honda Vario 125 son una opción favorita con los precios que comienzan en RP. 18 millones. El consumo económico de combustible, 45-57 km/litro, lo hace ideal para el uso diario. Leer más.

Página siguiente 3. Lista de precios automáticos de motocicletas 125cc agosto de 2025, comenzando en IDR 18 millones









Fuente