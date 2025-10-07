Precio de la motocicleta de Suzuki Sport, nuevos autos BYD eficiente gasolina

Yakarta, Viva – El lunes 6 de octubre de 2025, Viva Automotive Viene con las noticias más populares que se están discutiendo, de la lista precio deporte de motor Suzuki al nuevo Suzuki SUV y Byd Eso lo convierte en un desastre. El cheque de resumen le permite perderse las noticias automotrices más emocionantes.

1. Lista de precios de Suzuki Motor Sports Octubre de 2025, desde Satria F150 hasta V-Strom 250 SX



Viva Otomotif: Motor Suzuki V-Strom 250SX

Suzuki ofrece deportes de motor como Satria F150 RP29,165 millones a RP31,015 millones, V-Strom 250 SX RP60,548 millones, GSX-R150 RP35.8 millones a RP39.1 millones y GSX-S150 RP32.32 millones OTR Jakarta. Este modelo viene con un diseño agresivo, un rendimiento rápido y características como ABS, adecuado para Underbone, Touring, Deports Carening, para deportes desnudos. Leer más

2. Móvil El nuevo BYD se lanzará, se necesitan 1,4 litros de gasolina por cada 100 km

Byd Sealion 5 PHEV, SUV 4,735 mm con un motor de gasolina de 1.5L y un motor eléctrico de 173 kW, consumo de solo 1,4 l/100 km, se deslizará en Australia 2026 con precios que comienzan en RP215 millones (en China). Equipado con baterías de hasta 18.3 kWh para electricidad de 94 km, pantalla de 15.6 pulgadas, luces LED y características de seguridad, como AEB, este automóvil está listo para competitar Outlander y Rav4 PHEV. Leer más

3. Debido a su comportamiento, la nueva sangría del automóvil Suzuki durante meses

Suzuki Victoris, un SUV compacto de RP190 millones lanzado el 15 de septiembre de 2025, imprime 25 mil pedidos en India en un mes, con un período de sangría de hasta 10 semanas a pesar de la producción completa. Las ventajas del diseño moderno, las características completas, las clasificaciones de seguridad de 5 estrellas y los motores de CNG de gasolina-híbrido los hacen vender bien, superaron a Hyundai Creta, cuyo pivote es de 1 a 3 meses. Leer más