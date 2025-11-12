Precio de la carne de res 139.300 IDR por kg y los huevos de gallina 31.450 IDR por kg

Jacarta – Bank Indonesia (BI) a través del Centro de Información Precio National Strategic Food (PIHPS) informó que el precio de la pimienta de cayena roja alcanzó los 38.900 IDR por kilogramo (kilos), mientras huevo pollo de pura raza Rp. 31.450 por kg.

Los datos del PIHPS del miércoles 12 de noviembre de 2025 también registraron precios cebolla el rojo tiene un precio de 42.300 IDR por kg y el ajo tiene un precio de 38.200 IDR por kg.

Además de eso, arroz La calidad inferior I tiene un precio de 14.500 IDR por kg, al igual que el arroz de calidad inferior II, 14.500 IDR por kg. Mientras tanto, el arroz de calidad media I cuesta 15.900 IDR por kg, y el arroz de calidad media II tiene el mismo precio, es decir, 15.900 IDR por kg.

Comerciantes de huevos que atienden a compradores en el mercado Kosambi, Bandung, Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Luego, el arroz de súper calidad I tiene un precio de 17.150 IDR por kg, y el arroz de súper calidad II tiene un precio de 16.850 IDR por kg.

Además, PIHPS señaló que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó 58.300 IDR por kg, los chiles rojos rizados 57.500 IDR por kg y los pimientos de cayena verdes 35.250 IDR por kg.

Luego, carne de pollo de pura raza al precio de 37.550 rupias el kg. carne de res calidad I Rp. 139.300 por kg, la carne de vacuno de calidad II tiene un precio de Rp. 133.750 por kg.

El precio del siguiente producto básico, a saber, el azúcar granulado de primera calidad, se registró en 19.850 IDR por kg, el azúcar granulado local en 17.700 IDR por kg.

Verdulero clasificando chiles Foto : ENTRE FOTOS/Asep Fathulrahman

Mientras tanto, el aceite de cocina a granel tiene un precio de 18.950 IDR por litro, el aceite de cocina envasado de marca I tiene un precio de 23.050 IDR por litro y el aceite de cocina envasado de marca II tiene un precio de 21.850 IDR por litro.