Precio de Honda Trail Motorcycle Octubre de 2025, de CRF150L a Rally CRF250

Yakarta, Viva – Sendero Sigue siendo una opción favorita para los amantes todoterreno, así como para aquellos que buscan motos duros en todo terreno. Honda Como uno de los fabricantes conocidos en Indonesia, ofrece varias variantes de sendero de motos con rendimiento calificado y precio competitivo.

Ver Viva Automotive Sábado 4 de octubre de 2025, para la clase para principiantes, Honda presenta CRF150L disponible en cuatro opciones de color: negro extremo, rojo extremo, blanco extremo y verde extremo. Todas estas variantes se comercializan al mismo precio de IDR 37,705,000 en la carretera Jacarta.

Esta moto lleva un motor SOHC de 150cc, aire refrigerado por 4 air con un sistema de inyección de PGM-Fi. El poder producido puede proporcionar un rendimiento estable para caminos terrestres y urbanos.

Hasta el segmento medio, está el Honda CRF250L Extreme Red que tiene un precio de RP86,717,000. Esta moto está equipada con un motor DOHC de 250cc con refrigeración en líquido, que proporciona una potencia más potente para las caminos de gira fuera de carretera o de larga distancia.

Además, Honda también presenta el rally CRF250 a un precio de RP96,539,000. Este modelo tiene un diseño de bicicleta de rally inspirado en el evento Dakar Racing con una apariencia resistente y características completas.

El rally CRF250 está equipado con una suspensión larga, un gran tanque de combustible y un parabrisas fuerte. Esta característica lo hace más cómodo para viajes largos en diversas condiciones de campo.

En términos de apariencia, todas las motocicletas de Honda Trail presentaron un diseño agresivo con colores típicos que resaltan personajes aventureros. La suspensión frontal de alta distancia a distancia y distancia al suelo se asegura de que esta moto esté lista para enfrentar carreteras empinadas.

Para los amantes de la aventura que recién comienzan, CRF150L es la opción más amigable en el bolsillo. Mientras que para aquellos que buscan una mayor energía para las giras, el rally CRF250L y CRF250 puede ser la elección correcta.

Con una opción de precios que van desde IDR 37 millones hasta IDR 96 millones, las motocicletas de Honda Trail pueden satisfacer las necesidades de los niveles de principiante hasta los ciclistas experimentados. Todos los modelos son comercializados oficialmente por Astra Honda Motor (AHM).

Entonces, para aquellos de ustedes que buscan un motor de senderos difícil para actividades todoterreno o que simplemente se ven diferentes en la carretera, la fila de las motocicletas de Honda Trail en octubre de 2025 es digna de la lista de consideraciones.