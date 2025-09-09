Precio de Honda Adv 160 Roadsync, Target de colección de automóviles de automóviles usados ​​usados

Yakarta, Viva – Viva Automotive Resumiendo las noticias más populares el lunes 8 de septiembre de 2025, que debe ser leído por los fanáticos del automóvil. Desde el lanzamiento Honda adv 160 Roadsync a coche usado La efectividad de los 90 es ahora el fugitivo de un coleccionista, así como los datos ventas de motocicletas Agosto impresionante, este artículo está lleno de información interesante.

Leer también: Honda Adv 160 Roadsync Pave, tanto el precio



1. Honda Adv 160 Roadsync Pave, por lo que este precio

Leer también: ¿Los chinos usaron autos en el mundo, Indonesia también lo obtendrá?



PT Astra Honda Motor lanzó el nuevo Honda ADV160 con la función de conectividad Honda RoadSync, que permite el acceso a la navegación y la música a través del teléfono inteligente. Este scooter viene con un panel de medidor TFT de 5 pulgadas y un tipo C USB, disponible en variantes CBS, ABS y RoadSync. Los precios comienzan desde IDR 37,265 millones hasta IDR 41,950 millones en la carretera en Yakarta. Leer más.

2. Los autos usados ​​de los 90 son los golpes, ahora el objetivo de los coleccionistas

Leer también: A los autos usados ​​de los 90 que tienen éxitos, ahora el objetivo de los coleccionistas



Los autos de los 90 como las cápsulas de Toyota Kijang, Honda Civic Genio y Mitsubishi Lancer ahora son cazados por coleccionistas debido al diseño y la dureza legendarios. Modelos como Isuzu Panther y Daihatsu Espass ofrecen confiabilidad y nostalgia que son difíciles de rechazar. Los precios varían, pero su popularidad continúa aumentando entre los fanáticos automotrices. Leer más.

3. Las ventas de motocicletas en agosto de 2025 penetraron a cientos de miles de unidades, las exportaciones sorprendieron



Exportaciones de motocicletas indonesias Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Las ventas nacionales de motocicletas en agosto de 2025 alcanzaron 578,041 unidades, mientras que las exportaciones de CBU y ERC alcanzaron 47,446 y 670,368 unidades. Las exportaciones de componentes de la motocicleta registraron 12.7 millones de unidades, mostrando la competitividad de las industrias locales en el mercado global. El total de ventas nacionales hasta agosto alcanzó 4.26 millones de unidades, confirmó el mercado nacional como la columna vertebral. Leer más.