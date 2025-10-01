Precio de combustible de Pertamina En octubre de 2025, la serie Dex aumenta

Yakarta, Viva – PT Pertamina (Persero) anunció el precio del combustible (Bbm) para ciertas regiones que se aplican a partir del 1 de octubre de 2025. Dexlita experimentará un aumento de precios.

Citado del sitio web oficial de Pertamina, el precio de la serie Pertamina Dex ha cambiado hoy. El precio del combustible tipo dexlita (CN 51) ha aumentado a RP13,700 por litro de RP13,600 por litro. Mientras tanto, Pertamina Dex (CN 53) a RP14,000 por litro, frente al anterior RP13,850 por litro.

Mientras tanto, el precio del combustible tipo Pertamax (RON 92) se registró aún estable a RP12,200 por litro, así como Pertamax Green (RON 95), que es estable a RP13,000 por litro. Pertamax Turbo (Ron 98) también sigue siendo estable en RP13,100 por litro desde septiembre de 2025.

Luego, una serie de asignaciones y subsidios de combustible no experimentaron cambios de precios, a saber, pertalita Rp10,000 por litro y RP6,800 biosolares por litro. El ajuste de precios es para implementar el decreto ministerial (KEPMen) de ESDM No. 245.K/Mg.01/Mem.M/2022 como un cambio en Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Los Kepmen regula la fórmula básica de precios al calcular el precio minorista de un tipo general de combustible de gasolina y aceite diesel que se canaliza a través de estaciones de llenado de combustible público.

