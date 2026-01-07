Pre-show de la alfombra roja de los Globos de Oro presentado por Fire TV

Variedad está programado para iniciar una de las noches más importantes de Hollywood con su pre-show anual de la alfombra roja de los Globos de Oro el 11 de enero, este año presentado por Fire TV. Anfitrión: Variedadde Angelique Jackson y Marc Malkin, el pre-show brindará acceso exclusivo, entrevistas imperdibles y cobertura en tiempo real desde el primer lugar en la alfombra, sirviendo como el destino final para los fanáticos ansiosos por experimentar el desarrollo de la noche.

Los clientes pueden ver el pre-show en vivo de forma gratuita, directamente desde las pantallas de inicio de su Fire TV. También estará disponible en dispositivos Echo Show y Fire Tablet. Variedadcanal de youtubemás Variedad.coma partir de las 3:30 p. m. PT, 6:30 p. m. ET.

El programa incluirá una cuenta regresiva en vivo a medida que se acerca la ceremonia, asegurando que los espectadores no se pierdan ni un segundo de la acción. Un nuevo segmento del pre-show destacará a los nominados por primera vez al Globo de Oro, presentado por Fire TV, y celebrará el talento en ascenso y las actuaciones destacadas en el cine y la televisión. Este segmento arrojará luz sobre voces nuevas y caras nuevas que dejan su huella en la industria, ofreciendo historias personales detrás de las nominaciones.

“VariedadLa cobertura de la alfombra roja de los Globos de Oro tiene como objetivo brindarle al público un acceso incomparable al talento, las historias y los momentos que definen la temporada de premios”, dijo Dea Lawrence, copresidenta y editora. Variedad. «Asociarnos con Fire TV nos permite mejorar la experiencia en vivo y conectar a los fanáticos con los Globos de Oro de una manera dinámica e inmersiva».

Sintoniza la transmisión en vivo gratis en Fire TV y Variedad‘s YouTube el 11 de enero a las 3:30 p.m. PT, 6:30 p.m. ET.