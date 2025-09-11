PRE-PRESIDER IPHIE 17 Serie A partir del viernes, verifique 4 de su ubicación

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana Oficialmente lanzado iPhone 17 Serie en el evento titulada ‘Awe Dropping’, en Cupertino, California, EE. UU., Que se emitió directamente desde varios medios de comunicación transmisión en vivo Apple el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 00.00 WIB.

Leer también: El intercambio de Asia Pacífico varía, la serie de iPhone 17 de los inversores ‘no parece’



Después del lanzamiento, Apple anunció oficialmente el calendario de apertura hacer un pedido (PO) iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 ProY iPhone 17 Pro Max En varios países, a saber, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Observado, 4 ubicaciones cerca de Indonesia están incluidas en la lista de la primera ola. Los cuatro son Singapur, Malasia, Vietnam y Tailandia.

Leer también: Lista de productos de Apple que no pueden y actualizan las actualizaciones de iOS 26, ¡revise inmediatamente su iPhone!



Es decir, los consumidores en cuatro regiones del sudeste asiático pueden pedir inmediatamente la última serie del iPhone 17 solo unos días después del lanzamiento global.

En su declaración oficial, jueves 11 de septiembre de 2025, Apple mencionó a los clientes en más de 63 países, incluidos Australia, Canadá, China, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos (EE. UU.) A Vietnam, podría hacer hacer un pedido (PO) Serie iPhone 17 a partir del viernes 12 de septiembre de 2025 a las 19.00 WIB.

Leer también: El agua del iPhone 17 se convierte en un cambio de juego, vea el precio y las especificaciones



Luego, la Serie iPhone 17 también está disponible fuera de línea comprada en Singapur, Malasia, Vietnam y Tailandia Apple Store y Tailandia a partir del viernes 19 de septiembre de 2025. Aquí están los precios del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max:

Price de iPhone 17

256GB US $ 799 (RP13 millones).

512GB US $ 999 (IDR 16.4 millones).

256GB US $ 999 (RP16,4 juta).

512GB US $ 1.199 (RP19.7 millones).

1TB US $ 1,399 (RP23 millones).

256GB US $ 1,099 (Rp. 18 millones).

512GB US $ 1.299 (RP21,3 juta).

1TB US $ 1.499 (RP24,6 juta).

256GB US $ 1.199 (RP19.7 millones).

512GB US $ 1,399 (RP23 millones).

1TB US $ 1.599 (RP26,3 juta).

2TB US $ 1,999 (RP32.8 millones).