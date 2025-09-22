‘Pray for Us’ de Daniel Monzón recogido por Film Factory

España Entretenimiento de fábrica de cine ha recogido derechos globales a «Ora por nosotros«, Lo último de Daniel Monzón, producido por Arcadia Motion PicturesEl atuendo con sede en Madrid detrás de «The Beasts» de Rodrigo Sorogoyen y los «Robot Dreams» nominados al Oscar de Pablo Berger.

Titulado por Zoe Bonafonte («The Goldsmith’s Secret», «The 47») y Manuela Calle («Marbella»), la película también está protagonizada por Adelfa Calvo («On the Fringe», «God’s Crooked Lines»), Malena Gutiérrez («Bitching and Witching», «All About My Mother») y María Cerezuela («Maixel». «» MAIX «.» «MAIX».

Reuniendo a Monzón con el antiguo coguionista Jorge Guerricaechevarría e inspirado en eventos reales «Ore por nosotros» dramatiza uno de los capítulos más silenciados de la España de Franco: el Patronato de Protecció a la Mujer (Junta de Protección de Mujeres). Creada en 1941 y activa hasta 1985, la institución respaldada por el estado limitó a miles de mujeres, muchas madres solteras, en conventos y internados bajo la apariencia de «reforma» moral. Los historiadores estiman que unas 40,000 mujeres pasaron por ellas.

«Estamos encantados de ser parte de la próxima película de Daniel Monzón. Creemos que ‘Pray por nosotros’ tiene un fuerte potencial internacional y dejará una impresión duradera en el público en todo el mundo». dijo el director de fábrica de cine Vicente Canales.

Ambientada entre 1974 y 1979, la historia sigue a dos mujeres jóvenes de diferentes orígenes sociales que se encuentran dentro de una de esas instituciones. Ana, una rebelde de 19 años de Barcelona, ​​es enviada por su padre rico a una instalación de patronato supervisada por la despiadada hermana Socorro. En medio de las duras condiciones, Ana forma un vínculo profundo con la suela, una amistad probada por intentos de escape, represalias y un sacrificio final.

Anunciado como un poderoso drama humano, «Ore por nosotros» busca provocar reflexión. «Estoy muy interesado en las películas que llevan al espectador a un intenso viaje emocional, que les presente a un universo desconocido y los confrontan con dilemas morales que nunca considerarían en su vida cotidiana», dijo Monzón.

Una coproducción de España-Francia con la producción de fideos, la película será lanzada teatralmente en España por Elastica, un principal distribuidor de productores independientes («Alcarràs») que va desde Arthouse hasta la corriente principal más exclusiva.

Variedad descrito El debut de Monzón «The Heart of the Warrior» como «combinar el comercial y lo idiosincrásico con un efecto a veces chisporroteante», un comentario que resultó profético. Su estudiante de segundo año, «El mayor robo nunca contó», y solo el idioma inglés convirtió «The Kovak Box», con Alex de la Iglesia, coprotagonista de Guerricaechevarría, ahora a bordo como coguionista, allanó el camino hacia su ruptura de 2009 «Cell 211.». Entreteniendo pero sutilmente revelando corrientes políticas, atrapó ocho goyas.

Monzón siguió con el protagonista de Luis Tosar «El Niño», un thriller de problemas sociales que cuenta con algunas de las acciones más dinámicas del cine español, antes de regresar con el set de marco de mar «Yukatan», y «Las leyes de la frontera de 2021, adaptando a Javier Cercas, seleccionado, seleccionado para San Sebastián y anotando la segunda carrera de la frontera», y las cinco carreras de Javier, se seleccionaron para la novela de San Sebastián y anotando la segunda carrera. guión.

John Hopewell contribuyó a este artículo.