Pratama Arhan y Azizah Salsha siguen siendo esposo y mujer legítimos, divorciados de una nueva final al final …

Yakarta, Viva – Hogar de futbolistas del equipo nacional indonesio, Pratama Arhany su esposa Azizah salsha Aún al final de la espera. Aunque Arhan ha solicitado el divorcio, el Tribunal Religioso (PA) Tigaraksa enfatizó que el vínculo de su segundo matrimonio aún era válido hasta que se celebró la sesión de compromiso de divorcio.

PA Tigaraksa Relaciones públicas, M. Sholahudin, dijo que el caso de divorcio tenía fuerza legal permanente. Sin embargo, Talak no ha caído oficialmente porque la promesa no se ha hablado. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Sí, antes de la pronunciación de la promesa, significa que no ha caído en el divorcio, sí», dijo Sholahudin en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, martes 16 de septiembre de 2025.

El panel de jueces ha programado la sesión de compromiso de divorcio el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Hoy lo confirmé a Majelis en cuestión, hoy es la ley de la ley.

Se requirió que Arhan asistiera al juicio, aunque podría representarse a través de un poder especial.

«Sí, tiene razón, porque nuestra obligación es llamar, ya que o no, se le devuelve a la persona en cuestión y a su abogado», explicó Sholahudin.

Además, Sholahudin explicó que el poder especial es especial y solo se aplica a una acción legal, a saber, la pronunciación de la promesa de divorcio.

«Si puede ser un abogado legal, sí, puede ser de la familia o incidental que está especialmente autorizado», dijo.

La determinación del programa de la sesión que renunció hasta finales de septiembre se llamó debido al mecanismo de notificación al encuestado.

«Fue asistido por un solo lado. Luego se necesitaba la notificación primero. La notificación fue recibida por el Partido del Demandado el 30. A partir del 30 calculado, el otoño del sábado, luego renunció a los lunes y martes. Luego, solo este martes fue determinado por el consejo para la 29ª sesión de la tracción de divorcio», dijo Sholahudin.

De esa manera, el destino de la casa de Arhan y Azizah todavía depende del próximo juicio. Hasta entonces, ambos siguen siendo legítimos como parejas casadas a los ojos de la ley.