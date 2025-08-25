Pratama Arhan y Azizah Salsha se divorciaron oficialmente

VIVA – La mala noticia fue desagradable para provenir de la casa del futbolista Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha. Hoy, el 25 de agosto de 2025, su segundo hogar que fue fomentado desde agosto de 2023 se divorció oficialmente.

La decisión de divorcio fue transmitida por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang en la segunda sesión de divorcio que se celebró hoy el lunes 25 de agosto de 2025. Revelado por un portavoz del Tangerang de la Corte Religiosa de Tigaraksa, Sholahudin Pratama Arhan ha solicitado el divorcio desde el 1 de agosto de 2025.

«Registrado el 1 de agosto, los primeros 11 y hoy el segundo juicio. Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado y el demandante Sí (se ha decidido)», dijo citado del show de Indigo de YouTubecumicumi, lunes 25 de agosto de 2025.

Este juicio de divorcio fue decidido por venas. Porque ambas partes no asistieron a la audiencia de inmediato.

«Sí (2 veces al revés)», su rendición de Kata.

Sholahudin también confirmó que Pratama Arhan, quien solicitó su demanda por divorcios a Azizah Salsha a través de su asesor legal. Esto se debe a que en este momento Pratama Arhan está en Bangkok, Tailandia, porque está pastando en uno de los clubes de fútbol allí.

«A través de su poder porque estaba en la tierra y jugaba al fútbol allí. Solo confirmó que se había decidido o no», continuó.

Para obtener información, la noticia de este juicio de divorcio comenzó a informarse ampliamente el lunes por la mañana de hoy. Si examina el Sistema de información de búsqueda de casos (SIPP), el caso presentado es un divorcio de divorcio, a saber, la demanda de divorcio presentada por el esposo.