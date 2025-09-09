Pratama Arhan y Azizah no se remiten, pero el divorcio se puede cancelar si esto sucede

VIVA – Rumores sobre el hogar Pratama Arhan Y Azizah salsha nuevamente aprovechó la atención pública. La noticia que circulaba en las redes sociales dijo que ambos estaban divorciados y eligieron referirse. Sin embargo, el problema fue negado de inmediato por el Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA).

A través de una declaración oficial, las relaciones públicas de PA Tigaraksa, M. Sholahudin, enfatizó que no hubo revocación del caso como se discutió ampliamente. Se aseguró de que la información que decía que se retiró la demanda por divorcios era incorrecta. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Pratama Arhan y Azizah Salsha

«Después de confirmarnos directamente con el Presidente del Panel de Jueces, no hubo revocación del caso. Por lo tanto, la noticia no era cierta», dijo Sholahudin desde YouTube el martes 9 de septiembre de 2025.

De esa manera, la decisión del Panel de Jueces que habían otorgado la solicitud de divorcio de Divorcio de Pratama Arhan el 25 de agosto de 2025 se mantuvo válida. De hecho, ambas partes también han recibido una copia del archivo de decisión desde el 30 de agosto de 2025.

En la actualidad, el proceso de divorcio de Arhan y Azizah ha entrado en la etapa de compromiso de divorcio. Esta agenda es el determinante de si realmente están oficialmente divorciados o no. Según las reglas, el esposo tiene hasta 14 días después de que se otorgó el veredicto para prepararse para someterse a una sesión de compromiso. Si de acuerdo con el cronograma, la sesión de compromiso de divorcio tendrá lugar en el futuro cercano.

Talak Pledge es un momento importante porque confirmará su estado de matrimonio. Si Arhan asistió y dijo la promesa ante el juez, entonces el divorcio oficial fue legalmente válido.

Aun así, existe la posibilidad de que este divorcio se cancele por sí mismo. Sholahudin explicó, si Arhan no asistió a la audiencia de compromiso hasta el límite de tiempo de seis meses, entonces se consideró que la promesa de divorcio era caída. En consecuencia, el estado civil sigue siendo válido, y siguen siendo un esposo y una esposa.

«Si el divorcio de divorcio que se ha otorgado, la promesa debe hablarse en el momento especificado. Si el esposo no está presente y no dice la promesa hasta seis meses, automáticamente la promesa murió. Entonces, el matrimonio sigue siendo válido», explicó Sholahudin.