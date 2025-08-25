Pratama Arhan todavía guarda 7 fotos con Azizah Salsha en Instagram, Netizen: ¡Vamos a eliminar!

VIVA -Secretamente Pratama Arhan demandó por divorcio su esposa, Azizah salsha A la Corte Religiosa de Tigaraksa Tangerang. Arhan, su saludo, ha presentado la demanda desde el 1 de agosto de 2025. Su juicio por divorcio se celebró el 11 de agosto de 2025 y el lunes 25 de agosto de 2025.

Basado en la declaración de relaciones públicas del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin, el panel de jueces otorgó la demanda de divorcio que había presentado Pratama Arhan. Este juicio de divorcio fue decidido por venas. Porque ambas partes no asistieron a la audiencia de inmediato.

«Registrado el 1 de agosto, primero el 11 y hoy en el segundo juicio. Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado y el demandante sí (se ha decidido)», dijo citado del Cumicumi Indigo YouTube Show, lunes 25 de agosto de 2025.

Aunque el panel de jueces ha otorgado la demanda de divorcio presentada por Pratama Arhan. Sin embargo, Sholahudin dijo que el estado de los dos no se divorció legal porque todavía estaba esperando la promesa de Talak.

«Todavía no (legítimo), esto se otorga para leer la promesa. Si el divorcio del divorcio significa que habrá pronunciación, (promesa) es una de las ejecuciones. Solo se le permite divorciarse del divorcio, diga la promesa.

En medio de la noticia de su divorcio, los internautas todavía encontraron que Pratama Arhan mantuvo sus fotos con Azizah Salsha en su cuenta personal de Instagram. Mientras tanto, Azizah Salsha dejó solo una foto de ella junto con Pratama Arhan.

Examinando la cuenta de Instagram primaria de Arhan, al menos algunas fotos de él junto con Azizah Salsha. La primera foto es una foto de él y Azizah Salsha junto con Prabowo Subianto en 2023 o precisamente un mes después de que los dos se casaron en Tokio Japón. En la carga, Pratama Arhan también fue visto junto con sus dos leyes, Andre Rosiade y Nurul.

«Gracias al Sr. Prabowo por aceptarme a mí y a mi esposa en la oficina del Ministerio de Defensa. Un orgullo para mí y mi familia pueden conocer a Pak Prabowo además de que tuve la oportunidad de hablar sobre el fútbol indonesio, resulta que Pak Prabowo es una cifra que está muy preocupada por el fútbol indonesio, estoy muy impresionado de que su objetivo realmente se da cuenta de que el equipo nacional de la Copa Mundial de la Captura de Capitán.

La segunda foto es una foto del segundo momento en Japón en octubre de 2023. En la carga, se sabe que los dos disfrutaron el tiempo juntos en el cumpleaños de Azizah Salsha. Vio algunas fotos de sus baches mientras estaba en Japón. Comenzando desde el momento de los dos paraguas juntos hasta el momento de Pratama Arhan, que guió y mantuvo a Azizah Salsha en su bicicleta.

«Tu día, hoy?», Escribió Pratama Arhan

La tercera foto es un momento en que los dos pasaron tiempo juntos en mayo de 2024. En la foto, Azizah Salsha obtuvo un beso íntimo en las mejillas de Arhan. Mientras se vio a Arhan abrazando la cintura de su esposa.

«Trippin sobre ti», escribió Arhan.

Pratama Arhan también parece mantener un video de él y Azizah Salsha, mientras que en Japón en mayo de 2024. En el video, se los ve tanto en el Tanh debajo de una estación en Japón.

«Japón de japón», escribió Arhan.

Arhan también tuvo la oportunidad de compartir un collage de fotos de sí mismo y Azizah Salsha en octubre de 2024. El collage de fotos se hizo en el momento viral del número de noticias de la aventura de Azizah Salsha con su antigua Rachel Ven Lover que era viral en ese momento. En el collage de video de las fotos, los dos momentos de bucina están en varias ocasiones.

«Feliz viaje», escribió Pratama Arhan con un emoji de flores de mariposa y corazón y un beso.

En enero de 2025, también se lo vio subir una foto de vacaciones con la familia japonesa Azizah Salsha Si Toyo. En la foto, Arhan mira, y Azizah pasa tiempo juntos en Universal Studio Japan a Hokaido. En los 15 collages de fotos hay 2 fotos de él con Azizah. El primer collage fue visto a Pratama Arhan abrazó a su esposa, el segundo collage de fotos fue visto Pratama Arhan ató los cordones de Azizah.

Finalmente, la foto de Lebaran de este año. En el collage de fotos de Lebaran de este año, también los vio a ambos todavía compartiendo una gran sonrisa.

«Eid Mubarak», escribió Arhan.

Mientras tanto, Azizah Salsha todavía mantiene 1 foto con ella con Pratama Arhan. Con la función de colaboración, la foto también se ve en la cuenta de Instagram primaria de Arhan. Las fotos muestran a Azizah Salsha, quien abrazó a Pratama Arhan y se apoyó en el hombro de Arhan.

De repente, el collage de las fotografías de Pratama Arhan con Azizah Salsha hizo ocupados a los internautas pidiéndole a Pratama Arhan que elimine de inmediato las fotos. Además, ha sido divorciado por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang.

«Apus Mas», comentó a los internautas en una serie de fotos.

«Eliminar Bang», dijo otro.

«¿Eliminarlo o no?», Dijo.

«Eliminar PLSS Elimine el veredicto, ¿verdad?», Comentó otro intervalo.

«Desafortunadamente, Delete Gakkk, pido romper», dijo otro.

«Eliminar Beb», dijo otro interno.

«Retire la prisa», dijo otro.

«Lahila todavía existe, APUS puede ser YOK», dijo otro.