Pratama Arhan se divorció oficialmente Azizah Salsha

Tangerang, Viva – La ronda final del matrimonio de un futbolista Pratama Arhan con una celebridad Azizah salsha finalmente se decidió oficialmente. La sesión de compromiso de divorcio celebrada en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang Regency, el lunes 29 de septiembre de 2025, aseguró que su segundo matrimonio terminara.

Sin embargo, Arhan estaba ausente directamente. El jugador de Bangkok United eligió concentrarse en prepararse antes del importante partido de la Liga de Campeones de la AFC contra Persib Bandung el 1 de octubre de 2025. Su presencia fue reemplazada por un equipo de abogado con un poder especial. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Dijo que hoy, el lunes 29 de septiembre de 2025, la agenda de leer el juicio con la promesa de divorcio del solicitante fue Arhan contra la encuestada Azizah Salsha», dijo Singgih Tomi Gumilang, abogado de Arhan, después del juicio, citando la intensa investigación YouTube.

Con la promesa de divorcio, el estatus legal del matrimonio de Arhan y Azizah terminó oficialmente.

«Entonces, con la finalización de esta agenda de lectura de divorcios, la serie de juicio se ha completado. Y con eso, la relación matrimonial termina entre el peticionario de Arhan y el encuestado de Azizah con divorcio de divorcio», agregó Singgih.

Un breve matrimonio con el centro de atención

El matrimonio de Arhan y Azizah había estado previamente en el centro de atención pública. La pareja se casó en la Mezquita Indonesia de Tokio, Japón, el 20 de agosto de 2023, con testigos del matrimonio de figuras nacionales como Erick Thohir, que era entonces el ministro de Bumn.

Desafortunadamente, el hogar que ni siquiera ha sido dos años comenzó a ser golpeado por un problema desde 2024. Azizah, la hija del político Andre Rosiade, que se llama familiarmente Zize, incluso se había relacionado con el tema de la infidelidad que confirmó cada vez más su relación.

Ahora, con la finalización del proceso en la corte, esta joven pareja realmente cerró la historia de su hogar. Arhan también eligió desviar el enfoque por completo a la parrilla con su nuevo club en Tailandia.