Pratama Arhan se divorció de Azizah Salsha sin venir al juicio

VIVA – Hogar de futbolistas Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha que se había convertido en el foco público ahora ha estado terminando oficialmente. El proceso de despedida de esta joven pareja llegó a la ronda final en el juicio de la compromiso de Talak.

Curiosamente, el pilar del pilar del equipo del equipo nacional de Indonesia estaba ausente directamente en una importante agenda programada en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, hoy, lunes 29 de septiembre de 2025.

La ausencia de Arhan inevitablemente estaba en el centro de atención, pero el proceso de divorcio seguramente continuaría sin problemas gracias a los pasos legales especiales.

Arhan, que actualmente está pastoreando con su club en Tailandia, es conocido por la agenda crucial de su equipo antes del partido continuo de la AFC Champions League.

El tiempo limitado y el horario denso de sus clubes profesionales en el extranjero hicieron imposible su regreso al país. Sin embargo, la ausencia del jugador de 23 años en la sala del tribunal no se convirtió en una barrera.

Para garantizar la continuación de la procesión de despedida, Pratama Arhan ha dado un mandato especial a su equipo legal. Este mandato tiene la forma de un poder especial que permite al representante legal tomar las medidas necesarias, incluida la promesa de divorcio en su nombre.

«Tenemos un poder especial», explicó Adinda, uno de los abogados de Arhan, citando la transmisión de YouTube, lunes 29 de septiembre de 2025.

La presencia de este poder especial permite que la agenda de la lectura del juicio de la promesa de divorcio se mantenga y resuelva sin presencia principal. Singgih Tomi Gumilang, otro abogado de Arhan, también confirmó esto.

«Es cierto, representado por el poder de la ley, derecho», dijo Tomal Tomi Gumilang.

Después de que se llevan a cabo todos los procedimientos legales, el equipo legal de Pratama Arhan declaró que el estado civil entre las dos partes había terminado oficialmente.

«Dijo que hoy, el lunes 29 de septiembre de 2025, la agenda de leer el juicio con la promesa de divorcio del solicitante fue Arhan contra la encuestada Azizah Salsha», dijo Singgih Tomi Gumilang, abogado de Arhan.

Con la finalización de la lectura de la promesa de divorcio, terminó toda la serie de pruebas.

«Entonces, con la finalización de esta agenda de lectura de divorcios, la serie de juicio se ha completado. Y con eso, la relación matrimonial termina entre el peticionario de Arhan y el encuestado de Azizah con divorcio de divorcio», agregó Singgih.

Para la información, el matrimonio de Pratama Arhan y Azizah Salsha, la hija del político Andre Rosiade, se celebró anteriormente en la Mezquita Indonesia Tokio, Japón, en agosto de 2023, incluso presenciada por figuras nacionales como Erick Thohir, quien era entonces el Ministro de Bumna.

Desafortunadamente, el arca del hogar que ni siquiera ha pasado dos años comenzó a ser golpeado por un problema desagradable desde 2024, incluso se había asociado con rumores desagradables que confunden aún más su relación.

Ahora, con la finalización del proceso en la corte, Arhan, según los informes, decidió desviar su enfoque en su totalidad a la parrilla con su nuevo club en Tailandia, cerrando la reunión de su historia de boda con la mujer que se llama familiarmente Zize.