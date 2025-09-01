Pratama Arhan Open Voice después del divorcio Aziah, Calvin Verdonk Únete a Lille

VIVA – Pratama Arhan en medio de la fase difícil de su vida. Fuera del campo, el hogar con celebridades de Azizah Salsha terminó en la corte. Mientras que en el campo, su posición está en Equipo nacional indonesio cada vez más marginado.

La semana pasada, se reveló que el retroceso de 23 años se fue a un juicio de divorcio con Azizah en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang. Su matrimonio solo duró dos años desde que se casó oficialmente el 20 de agosto de 2023.

Las noticias relacionadas con Pratama Arhan se convirtieron en los lectores de Viva más destacados durante el lunes 1 de septiembre de 2025. Arhan, por primera vez una voz después de la demanda.

Entonces, la noticia que no es menos interesante es que el defensor del equipo nacional indonesio se unirá al club de la Liga Francesa, Lille. Verdonk ha volado a Francia para someterse a una serie de contratos.

Además de estas dos noticias, todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. Los partidarios de MU deben estar decepcionados, no Emiliano Martínez, quien fue llevado a Old Trafford, sino esta figura

Manchester United Sorprendentemente, cambió la dirección de la búsqueda de su nuevo portero en el mercado de transferencias este verano. Aunque había llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez, los Red Devils finalmente renunciaron y, en cambio, aseguraron la firma del joven portero belga, Senne Lammens.

Según los informes, Lammens, portero Royal Amberes, de 23 años, había volado a Manchester para someterse a una prueba médica el lunes 1 de septiembre de 2025 en la hora local de la tarde.

4. ¡Trágico! Solo 2 partidos, Erik Ten Hag fue despedido oficialmente por Leverkusen

Se experimenta el destino trágico Diez bruja erik. El entrenador holandés fue despedido oficialmente por Bayer Leverkusen a pesar de que la liga alemana solo ha estado corriendo para dos partidos esta temporada.

El anuncio del despido de diez hag fue entregado directamente por el club a través de una cuenta de redes sociales, el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Bayer 04 Leverkusen se ha separado del entrenador en jefe Erik Ten Hag de inmediato. El personal del entrenador asistente asumirá el ejercicio por un tiempo», escribió Leverkusen.

3. Reconocimiento honesto Calvin Verdonk Únete a Lille

El momento de la emoción se presentó después del partido de eredivisie entre Fortuna Sittard y Nij nijmegenDomingo (8/31/2025) Wib de la tarde. El equipo nacional indonesio se fue hacia atrás, Calvin VerdonkSe sometió a su último partido con NEC antes de pasar a la Ligue 1 Francia para fortalecer a Lille.

Mientras sonara el largo silbato, los seguidores leales de NEC desplegaron una pancarta de despedida que tocó el corazón.

«Peleando como un tigre 165 veces. Calvin, gracias por su dedicación en envoltura roja, verde y negra», por lo que el contenido de una gran pancarta blanca que se extendía en las gradas.

Ambiente emocional Colorear el partido Eredivisie 2025/2026 entre Fortuna Sittard contra NEC Nijmegen en el estadio Fortuna, domingo 31 de agosto de 2025. Jugadores del equipo nacional indonesio, Calvin VerdonkPasó el último con NEC antes de la migración a Lille.

Aunque NEC debe ser derrotado del anfitrión, la atención está en realidad en Verdonk. Los partidarios de NEC desplegaron pancartas especiales como una forma de respeto por la izquierda que se había convertido en un pilar del club.

1. Las primeras palabras de Pratama Arhan después del divorcio Azizah Salsha

