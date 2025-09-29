Pratama Arhan juega o sigue siendo un ‘camat’?

Pathum Thai, Viva – Perseguidor Bandung aterrizó en Tailandia para jugar el segundo partido del grupo G de la Liga Dos de la Campeones del Grupo G (ACL dos) 2025/26 contra Bangkok United. El partido se llevará a cabo en el BG Thaburi Stadium, Pathum Thani, miércoles 1 de octubre de 2025 a las 19.15 WIB.

Leer también: Con una fuerza de 21 jugadores, Persib llegó a Bangkok para enfrentar a Bangkok United en ACL dos



Además de centrarse en el trabajo de Maung Bandung, la atención pública indonesia también está en la espalda izquierda Equipo nacional indonesio, Pratama Arhanquien ahora defiende a Bangkok United.

Arhan sigue siendo un «camat»

Leer también: Pratama Arhan dijo que la promesa de divorcio a Azizah Salsha hoy, el abogado para revelar los detalles



Esta temporada, Arhan ocupa más banco. Según los registros de TransferMarkt, solo apareció tres veces en la Liga Thai 2025/26 con un minuto total jugando solo 100 minutos. Todas sus actuaciones llegaron como un sustituto.

Incluso en el partido inaugural de ACL dos contra Selangor FC el 18 de septiembre, Arhan simplemente se sentó dulcemente en el banco sin la oportunidad de jugar. Esta condición hace que muchos seguidores lo apodaron «Camat», también conocido como reservas muertas.

Leer también: Fam admite errores después de la sanción de la FIFA





Pratama Arhan con Bangkok United Foto : instagram.com/true_bangkok_united

Desafíos para la PERSIB

Para Persib, este duelo se convirtió en la primera fiesta de visitante después de haber sido retrasada por 1-1 por los marineros de Lion City (Singapur). Bojan Hodak trajo a 21 jugadores a Tailandia, incluidos varios nombres que estaban ausentes contra Persita Tangerang, como Teja Paku Alam, Frans Putros y Rosembergne «Berguinho» da Silva.

Bangkok United está en una tendencia bastante buena en la Liga Thai, incluida una estrecha victoria por 1-0 sobre Ratchaburi FC en el último partido. Sin embargo, el centro de atención aún conduce a si Pratama Arhan tendrá la oportunidad de aparecer enfrentando clubes indonesios o permanecerá estacionado en el banco.

El partido está lleno de prestigio

Esta reunión no es solo una cuestión de puntos de lucha en el Grupo G, sino también un lugar para la prueba de los jugadores indonesios en el extranjero. Si se juega Arhan, tiene una gran oportunidad de robar la atención del público.