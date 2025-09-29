Pratama Arhan dijo que la promesa de divorcio a Azizah Salsha hoy, el abogado para revelar los detalles

Tangerang, Viva – El tribunal religioso de Tigaraksa está programado Pratama Arhan a Azizah salshaHoy, lunes 29 de septiembre de 2025. La agenda fue la determinante del divorcio legal de la joven pareja que se casó hace dos años.

El abogado de Arhan, Singgih Tomi Gumilang, confirmó que la agenda había sido determinada por el tribunal. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Cuando se ajusta a la Agenda PA Tigaraksa, es cierto», dijo Singgih cuando se contactó a través del mensaje de texto.

Aun así, Singgih no ha podido determinar si Arhan estará presente directamente para decir la promesa o incluso representarla al poder especial.

«Veremos más tarde», agregó brevemente.

Mientras tanto, el portavoz de la corte religiosa de Tigaraksa, Mohamad Sholahudin, enfatizó que la decisión del divorcio de Arhan -Azizah ya era una fuerza legal permanente. 14 días después de que la decisión del juez había pasado.

«Anteriormente, se estableció el lunes 29 de septiembre de 2025. Sí (debe estar presente), su derecho, sí, porque nuestra obligación de llamar, como para venir o no, sí, se devolvió a la persona en cuestión y su abogado», explicó Sholahudin.

También afirmó que antes de que se pronunciara la promesa de Talak, el estado de Arhan y Azizah seguía siendo legal como esposa.

«Sí, antes de la pronunciación de la promesa, significa que no ha caído, sí, (todavía marido y mujer)», dijo.

El divorcio se registró con el número de caso 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS. De hecho, el matrimonio de Arhan y Azizah el 20 de agosto de 2023 en la mezquita indonesia, Tokio, Japón, se había convertido en un foco nacional. A la segunda recepción en Blora, Java Central, incluso asistieron grandes figuras como el ministro de Bumn Erick Thohir y el vicepresidente de la casa Sufmi Dasco Ahmad.

Sin embargo, desde 2024, la casa de la pareja fue golpeada por un problema desagradable. Azizah, la hija del político Andre Rosiade, incluso estaba vinculada a los chismes de la infidelidad que arrastró los nombres de su celebridad Rachel Ven y Salim Nauderrer.

Ahora, el público está esperando la certeza: ¿Arhan estará solo presente para leer la promesa de despedida o enviarla al abogado?