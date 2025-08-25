Pratama Arhan demanda a Azizah salsha divorciada, intermediarios: muchos esperan tu miedo

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo del fútbol y del mundo del entretenimiento en el país. Futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhanoficialmente demandado por el divorcio, su esposa, que también es una celebridad, Azizah salsha. El nuevo hogar de maíz desde agosto de 2023 ahora debe terminar en la corte.

Leer también: El divorcio no vino, se reveló la existencia de Pratama Arhan



La audiencia de divorcio se celebró en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025. El panel de jueces finalmente eliminó las decisiones de divorcio en ambos. Después de la noticia del divorcio de Arhan, los internautas también dieron varias reacciones en las redes sociales, incluida la cuestión de esperar el estado del futbolista para convertirse en viudo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Azizah Salsha y Pratama Arhan

Leer también: Relacionado con la razón por la cual Pratama Arhan presentó una demanda por divorcios, esta es la respuesta al tribunal religioso



El portavoz de Pa Tigaraksa, Sholahuddin, explicó que Pratama Arhan había presentado una demanda de divorcio desde el 1 de agosto de 2025. Curiosamente, el juicio solo se quedó corto porque ambos no estaban presentes.

«Registrado el 1 de agosto, primero y hoy el segundo juicio. Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado y el demandante sí (ha sido terminado)», dijo Sholahuddin del programa de Cumicumi YouTube el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Pratama Arhan y Azizah Salsha se divorciaron



Este juicio de divorcio se decidió en un Verstek, o se decidió sin la presencia de ambas partes. A pesar de que el panel de jueces había llamado a Palu, aparentemente el estado del divorcio Arhan y Azizah aún no eran completamente válidos. Sholahuddin enfatizó que el proceso legal de divorcio todavía estaba esperando la etapa de la promesa de divorcio de Arhan.

«Todavía no (legítimo), esto se otorga para leer la promesa. Si el divorcio del divorcio significa que habrá pronunciación, (promesa) es una de las ejecuciones.



Pratama Arhan y Azizah Salsha

En otras palabras, a pesar de que se ha otorgado el fallo de divorcio, Arhan y Azizah están legalmente registrados como parejas casadas en la promesa de Talak.

Como futbolista profesional que ahora es una carrera en Bangkok, Tailandia, Pratama Arhan no puede asistir a un juicio directo. Por lo tanto, la demanda de divorcio se presentó a través de su asesor legal.

«A través de su poder porque estaba en el extranjero y jugó la pelota allí. Solo confirmó que se había decidido o no», agregó Sholahuddin.

Este divorcio invitó instantáneamente la atención de los ciudadanos. Muchos internautas hicieron comentarios divertidos sobre el nuevo estatus de Arhan. Muchos mencionaron abiertamente que había estado esperando el estado del viudo del futbolista.

«Iiii haaa arhan dudaa».

«Muchos están esperando a tu madre Han».

«Finalmente se convirtió en un viudo».