Prashant Kishor dice que votar por Jan Suraaj mantendrá el empleo en Bihar







Fundador del partido Jan Suraaj Prashant Kishor dijo que el partido traerá una gran cantidad de oportunidades dentro del estado y que la gente no tendrá que abandonar su ciudad natal en busca de trabajo si vota por el partido en las próximas elecciones de Bihar.

«Si votan por Jan Suraaj, todos aquellos que han regresado a casa por Chhath, nunca saldrán de Bihar en busca de empleo… Los jóvenes de Bihar quieren empleo en la propia Bihar… Se formará un gobierno popular en Bihar…», dijo Prashant Kishor en un mitin electoral en Sitamarhi. Más temprano el viernes, Prashant Kishor lanzó un ataque velado contra el gobierno de la NDA liderado por el Ministro Principal Nitish Kumar en Bihar y alegó que «los jóvenes de Bihar están luchando» para regresar a Chhath mientras «se construye un tren bala en Gujarat».

«Este es el janmabhoomi de Jan Sarajdonde nació el partido hace tres años y medio… Resolvimos que pondremos fin a la servidumbre política de la gente de Bihar, donde votan por el BJP cuando temen a Lalu, y viceversa… En los próximos 10 a 15 días, la gente necesita decidir si quieren continuar con el acuerdo existente o si quieren lograr un cambio… Se está construyendo un tren bala valorado en Rs 1 lakh crore en Gujarat, mientras que los jóvenes de Bihar están luchando por conseguir un asiento en el tren para regresar a casa para Chhath…», dijo Kishore a los periodistas aquí.

El mismo día, el candidato independiente Anup Kumar Srivastava de Gopalganj se unió oficialmente al Partido Jan Suraaj en presencia del fundador del partido, Prashant Kishor. Este acontecimiento se produjo después de que el candidato de Jan Suraaj, Shashi Shekhar Sinha, retirara su nominación del distrito electoral de la asamblea de Gopalganj. Tras la salida de Sinha, el partido ha extendido su apoyo a Srivastava para las próximas elecciones.

En las elecciones de 2025 en Bihar se enfrentará la NDA y el Mahagathbandhan. La NDA incluye el Partido Bharatiya Janata, Janata Dal (Unido), el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas), Morcha laica indostaní (Secular) y Rashtriya Lok Morcha.

Mahagathbandhan, dirigido por Rashtriya Janata Dal, incluye el Partido del Congreso, el Partido Comunista de la India (marxista-leninista) (CPI-ML), dirigido por Dipankar Bhattacharya, el Partido Comunista de la India (CPI), el Partido Comunista de la India (marxista) (CPM) y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani. Jan Suraaj, de Prashant Kishor, ha reclamado los 243 escaños del estado. Bihar acudirá a las urnas el 6 y 11 de noviembre, y los votos se contarán el 14 de noviembre.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente