





A la manera del «hombre de camando», el logotipo icónico de Johnnie Walker Scotch Whisky, Jan Suraaj Funder Prashant Kishor Seguí caminando en Bihar, cubriendo hasta 2697 pueblos y 235 bloques durante 665 días. Con las elecciones de la Asamblea en Bihar a solo unas semanas de distancia, un segmento de sus votantes parece ebria de la retórica de Kishor de marcar el comienzo de un cambio sociopolítico, evidente incluso entre los trabajadores migrantes de Bihari en Delhi, donde escribo esta columna.

Están enamorados de Kishor debido a su propuesta de rehabilitar a 50 lakh de trabajadores migrantes dentro de Bihar. Raro es la franqueza que ha demostrado al oponerse a la prohibición del licor. No es tan raro su promesa de dar un paro a aquellos superiores a los 60 años y pagar los honorarios de niños pobres admitidos en escuelas privadas. Como todos los políticos, él también tiene en cuenta el eslogan trillado de combatir la corrupción.

El lema de la campaña de Kishor pide a las personas que voten por el futuro de sus hijos, por su educación y sustento. La presunción aquí es que Kishor sería su elección. Creen que su intención de reformar Bihar es desinteresado, ya que no habría abandonado su lucrativa carrera para caminar millas sobre millas para inspirar a las personas a cambiar Bihar.

El surgimiento innegable de Kishor como tema de conversación en Bihar es un síntoma del desencanto popular con jugadores políticos establecidos, a quienes se les percibe que aprovechan el poder para promover sus propios intereses, no los de las personas que votan por ellos. Su única opción auténtica es apoyar al extraño proverbial, el que ha tenido éxito en reinos que no sean políticas. Tal persona no puede convertirse en un parásito político: trabajaría por el bien mayor, así que la lógica popular.

El encanto del extraño político para los votantes se simbolizó con mayor elocuencia por el surgimiento de Arvind KejriwalUn ex funcionario del Servicio de Ingresos de la India, que utilizó la Ley de Derecho a la Información para llevar la transparencia a la gobernanza. Su graduación del Instituto Indio de Tecnología, a pesar de ser educado en pequeñas ciudades de Haryana, se convirtió en un testimonio de su inteligencia. El enfoque en Kejriwal durante el movimiento anticorrupción 2011-12 lo convirtió en un nombre familiar, pero los medios de comunicación lo inexplicaron inexplicablemente antes de las elecciones de la Asamblea de Delhi de 2013. Todavía formaba el gobierno.

Del mismo modo, la trayectoria de éxito de Kishor lo llevó a las Naciones Unidas, donde trabajó durante ocho años, antes de unirse al equipo de Narendra Modi y desempeñó un papel instrumental en su intento de convertirse en el Primer Ministro en 2014. A partir de entonces, se convirtió en un consultor político para contratar, mostrando su agnosticismo ideológico al desplazarse de un partido político a otro y a las victorias de las victorias para casi todos sus clientes. Su supuesto toque electoral mágico le dio una tremenda exposición a los medios, que convirtió al hombre, educado en la decrépita ciudad de Buxar de Bihar, en un epítome de éxito. El atractivo de Kejriwal y Kishor a las clases de aspiración surgen de ellos siendo pequeños niños de la ciudad que lo hicieron grande por su cuenta.

Ambos se posicionan más allá de la casta y la religión. Esto parece una paradoja política, ya que ambas son de las castas superiores, la categoría atribuyó los problemas de los grupos subalternos, cuyo apoyo aún puede reunir. Sus éxitos personales les han permitido trascender sus identidades, a la manera de los íconos deportivos. Esto es igualmente cierto para Filmstar Vijay, que pertenece a una casta de élite no brahmin. Sin embargo, su personalidad cinematográfica inmensamente popular ha estado dibujando respuestas malméricas a través de la división social, considerando la posibilidad de que él emergiera como un nuevo desafío en la política de Tamil Nadu.

Después de los éxitos de Kejriwal en Delhi y Punjab, ahora es el turno de Kishor, el extraño, para ser probado en Bihar, donde su Jan Suraaj ha surgido como el tercer polo. En la selección del año pasado en cuatro distritos electorales de la Asamblea, Jan Suraaj obtuvo más de 5000 votos en cada uno, empacando hasta 37,000 votos en uno y más de 17,000 en otro.

Las implicaciones de estos resultados de la elección se pueden comprender por el hecho de que en las elecciones de la Asamblea de 2020, los márgenes de victoria en 51 de 253 distritos electorales fueron menos de 5000 votos. De estos 51 distritos electorales, el Rashtriya Janata Dal ganó 15, Janata Dal (u) 13, el Partido Bharatiya Janata 7 y el Congreso 10. Estas estadísticas tienen expertos tratando de descubrir quién entre los grandes jugadores Kishor podría dañar en las elecciones de la asamblea, a pesar de que él mismo no descarta un barrido de Jan Suraaj.

Se supone que la campaña de Kishor contra la corrupción y el énfasis en la educación y el sustento tienen un atractivo inherente para la intelectualidad y los jóvenes, particularmente las castas superiores entre ellos. La casta de Kishor podría ser otro factor para su atracción hacia él. Han sido tradicionalmente los partidarios del BJP.

Kishor, sin embargo, ha anunciado que sería un campo 70 candidatos pertenecientes a las castas extremadamente atrasadas, el pilar de Janata Dal (U) y otros 40 de la comunidad musulmana, los firmes partidarios de la Rashtriya Janata Dal y el Congreso. Independientemente de la cantidad de asientos que gane Jan Suraaj, seguramente tendrá un impacto significativo en el rendimiento de cada uno de los principales jugadores, lo que determina quién entre ellos llegará al poder.

Ebriado por la retórica de Kishor, los votantes de Bihar pueden terminar con un dolor de cabeza de resaca, con su esperanza de cambio aplastado y las partes que tradicionalmente apoyan vencieron. El «hombre de caminado» tendrá que comenzar a caminar nuevamente.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





