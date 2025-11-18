Prashant Kishor acepta la responsabilidad por la derrota electoral y promete permanecer en la política







El fundador de Jan Suraaj, Prashant Kishor, asumió el martes toda la responsabilidad por el pobre desempeño de su partido en la Elecciones Bihar 2025diciendo que no había logrado ganarse la confianza de los votantes. En su primera conferencia de prensa después de los resultados, Kishor admitió que la derrota fue un gran revés, pero afirmó que no abandonaría Bihar ni abandonaría la política, informó la agencia de noticias IANS.

«Se nos ocurrió una visión para cambiar el discurso electoral de Bihar y crear una alternativa, pero fracasamos rotundamente en nuestros esfuerzos. Asumo toda la responsabilidad por el sombrío espectáculo del partido», dijo.

Kishor anunció que él y los miembros de Jan Saraj observará un ayuno de un día en el Bhitiharwa Gandhi Ashram, donde el partido comenzó su campaña, como un acto de “arrepentimiento e introspección”.

A pesar del revés, dijo que la derrota no diluiría la determinación del partido de desafiar lo que describió como “gobernanza corrupta” y construir una alternativa política limpia. Rechazando las especulaciones sobre un alejamiento de la política electoral, Kishor dijo: «No abandonaré Bihar ni abandonaré la política. No estás derrotado a menos que abandones la carrera».

Acusa al gobierno de utilizar dinero en efectivo para influir en los votantes

Kishor alegó que el Gobierno de Nitish Kumar desvió 40.000 millones de rupias del tesoro estatal para influir en los votantes, alegando que la transferencia de 10.000 rupias a 1,5 millones de rupias de mujeres en el marco de la iniciativa de trabajo por cuenta propia fue un factor clave detrás del pobre desempeño de Jan Suraaj.

Dijo que el JD(U) se habría “reducido a sólo 25 escaños” si el gobierno no hubiera desembolsado los fondos antes de las elecciones. Bajo el Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, el estado dio 10.000 rupias como primer pago y prometió 2 lakh de rupias adicionales en los pagos posteriores, informó PTI.

Kishor felicitó al BJP y a la NDA por su victoria, pero instó al gobierno recién elegido a cumplir su promesa electoral de proporcionar 2 lakh de rupias a 1,5 millones de rupias de mujeres. «La gente ha dado el mandato a la NDA. Ahora recae sobre los hombros del Primer Ministro. Narendra Modi y Nitish Kumar para cumplir”, dijo. También prometió abandonar la política si el gobierno cumple con este compromiso dentro de seis meses.

Convoca a un debate nacional sobre el “robo de votos”

Kishor alegó que el “voto chori” se lleva a cabo a nivel panindio e instó a los partidos de oposición a deliberar sobre el tema y acudir a la Corte Suprema si es necesario.

«No conseguir votos no es un delito. Al menos yo no he caído en la corrupción o política divisiva”, afirmó, añadiendo que Jan Suraaj trabajará para reconstruirse y “volver más fuerte”.

Resultado de las elecciones

La NDA obtuvo una amplia victoria, obteniendo 202 escaños en la Asamblea de Bihar de 243 miembros: BJP 89, JD(U) 85, LJP(RV) 19, HAM 5 y RLM 4. El partido Jan Suraaj de Kishor, en su primera elección, no obtuvo ningún escaño y obtuvo el 3,34% de los votos.

Kishor observará un ayuno de un día de duración el 20 de noviembre en Bitiharwa en Champarán occidentalel día en que se espera que el nuevo gobierno de la NDA preste juramento.

(Con aportes de IANS y PTI)





