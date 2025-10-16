Pramono visita el Comité para la Erradicación de la Corrupción para realizar consultas sobre el desmantelamiento de los postes del monorraíl y el hospital Sumber Waras

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung visitó la Casa Roja y Blanca, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk), sur de Yakarta, jueves 16 de octubre de 2025.

Pramono dijo que su visita fue para consultar sobre los planes. demolición o limpieza poste de monorraíl que está en Jalan Rasuna Said.

«Las cosas discutidas en la reunión fueron varias cosas, la primera de las cuales estaba relacionada con el deseo del gobierno de Yakarta de limpiar o resolver inmediatamente el problema del monorraíl a lo largo de Jalan Rasuna Said», dijo Pramono a los periodistas en el edificio KPK, el jueves 16 de octubre de 2025.

Pramono afirmó haber recibido instrucciones de la dirección de KPK sobre la cuestión legal del proyecto del poste del monorraíl.

Pramono también dijo que había recibido una carta de la Fiscalía Superior (Kejati) de DKI Yakarta sobre el plan de demolición.

«También hemos recibido una carta de Kajati, para que el gobierno de Yakarta planee resolver este problema del monorraíl para que no vuelva a suceder. Los accidentes ocurren a menudo, y la apariencia no es buena, y a menudo causa atascos, por lo que lo organizaremos de inmediato y, con suerte, en 2026, podemos comenzar pronto y terminarlo en 2026», explicó.

Además de los postes de monorraíl, Pramono también asesora sobre cuestiones territoriales. Hospital Sumber Waras que ha estado abandonado desde 2014.

«En ese momento, basándose en las conclusiones de BPK, por supuesto que el gobierno de Yakarta cumplió con las conclusiones de BPK que serán seguidas», dijo.

«Pero hay una cosa que en el campo, porque ahora NJOP ha subido alto, es imposible vender o liberar tierras de origen sano, porque casi se ha duplicado desde que ocurrió el incidente en 2014. Por eso decidimos y consultamos con la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para que la tierra pueda usarse para un hospital», concluyó.