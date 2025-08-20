Pramono superará al gobierno central el impacto de los atascos de tráfico de terror en TB Simatupang

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono anung dijo que escribiría Gobierno central navegar congestión En el camino TB SimatupangSouth Yakarta.

Según él, la congestión a Jalan TB Simatupang se debe a Proyecto Nacional Estratégico (PSN) propiedad del gobierno central.

«Escribiré específicamente una carta al gobierno central que coordina el PSN para ayudar a Yakarta a reducir la congestión en TB Simatupang», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles de 2025.

Los palos de Pramono para superar el atasco de TB Simatupang

Además de escribir al gobierno central, Pramono también instruyó a su personal para que se fuera directamente para frenar las camas de proyectos a lo largo de Jalan TB Simatupang.

Según él, el tamaño de las camas es bastante grande y come el cuerpo del camino. Por lo tanto, los proyectos del proyecto deben reducirse.

«Así que ordené las filas de Binamarga, el Departamento de Transporte, el primer pp de Satpol que pedí que se ganen las camas», dijo.

Pramono también prohibió la existencia de ‘Pak Ogah’ en la regulación del tráfico en Jalan TB Simatupang. Según él, la presencia de ‘Pak Ogah’ en realidad agregó congestión.

Además, también alentó a las personas a encontrar otras rutas alternativas para reducir la densidad en Jalan TB Simatupang.

«Ya sea a través de una nueva carretera de peaje o a través de la ciudad, atraeremos para poder reducir. Porque si todo es a través de TB Simatupang como es hoy, los atascos de tráfico serán extraordinarios», concluyó Pramono.