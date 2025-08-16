Pramono sospechó que la pelea en Yakarta fue hecha deliberadamente para contenido en las redes sociales

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo sospechoso pelearse que a menudo sucede en Yakarta deliberadamente hecho para contenido y visitado en las redes sociales.

«El problema de esta pelea es un problema ahora, francamente todavía ocurre. Y vemos, sospechamos que, de hecho, hay algunas peleas que ocurren, como deliberadamente visible. El video hizo, hizo contenido», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta, el viernes.

Afirmó haber recibido un informe de la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) que de hecho había partes que deliberadamente hicieron contenido sobre Brawl a Viral.

Por lo tanto, ha pedido a Satpol PP y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que encuentren a cualquiera que haya creado un contenido de Brawl.

«Estamos con Satpol PP y, por supuesto, con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que le piden que cualquiera que lo haga, contemple esto, por supuesto que debemos buscarlo juntos y debemos tomar medidas», dijo Pramono.

Se sabe que el jueves 14 de agosto estallaron las peleas nuevamente en el área de Manggarai, en el sur de Yakarta.

La policía también controló la pelea entre RW 04 y RW 12 en Manggarai en 15 minutos para la atmósfera volvió a salvo y propicio.

El jefe de policía de Tebet, Iwan Gunawan, dijo que la pelea ocurrió antes de la hora de Maghrib alrededor de las 17:45 WIB.

Después de conocer la pelea, se desplegó personal para asegurar la situación para romper la pelea.

No muy lejos de ese lugar, se sabe que hay una publicación de monitoreo de tres pilares que consta de 10 personal uniformado y también hay una investigación criminal y asistido de Pokdar Kamtibmas, Satpol PP, así como de dispositivos RT y RW.

«Los miembros se rompieron inmediatamente, inmediatamente intentamos romper, disolver», dijo.

En su manejo, declaró que el flujo de tráfico estaba perturbado porque la escena estaba en el carril único.

«Incluso cuando el auto se detiene, todo se detendrá automáticamente. Ahora es propicio», dijo.

Se indicó en la pelea, no hubo lesiones ni almas. Las peleas se dispersan inmediatamente.

La policía continuará coordinando con los líderes comunitarios y la gerencia local de RW para evitar la recurrencia de enfrentamientos similares en el futuro. (Hormiga)