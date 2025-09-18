Pramono sobre el estacionamiento ilegal: sin licencia, merece ser sellado.

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Apoye totalmente los pasos del Departamento de Transporte y el Comité Especial de DKI Jakarta DPRD que selló el estacionamiento sin licencia en dos ubicaciones en East Yakarta.

Leer también: La respuesta de Pramono sobre la sátira de la inundación de Komeng en Yakarta es siempre la Java Occidental



Según Pramono, las prácticas de estacionamiento ilegales y sin licencia son apropiadas para sellado.

«Si las personas se estacionan o cualquier persona que estacione no tiene licencia, sellada, sí, es apropiado. Y proporciono pleno apoyo para eso», dijo Pramono a periodistas en el área de East Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Molesto en un camión minero de Lalang durante el día, los residentes de Parungpanjang Gerudug Pos Diskub



Se sabe, el miércoles 17 de septiembre de 2025, el Comité Especial del Parque Park en colaboración con el Departamento de Transporte (Lavabo) Dki Yakarta celebró una inspección repentina (inspección) en dos lugares estacionamiento ilegal en el área este de Yakarta.

El Comité Especial verifica directamente la práctica del estacionamiento ilegal que se considera preocupante y perjudicial para la comunidad.

Leer también: Pramono reclama la congestión en TB Simatupang disminuyó durante el juicio de la carretera de peaje Fatmawati 2



Las dos ubicaciones que quedaron fueron el complejo Ruko Graha Mas Pemuda y el apartamento de Menara Cawang. Los dos estacionamientos en el lugar fueron administrados por el operador de estacionamiento de Buana.

Después de asegurarse de que el operador de estacionamiento no tuviera licencia, el Comité Especial de Estacionamiento con la Agencia de Transporte de DKI selló inmediatamente la puerta de estacionamiento de la multa de estacionamiento a la multa de estacionamiento en ese lugar.

También adjuntan información a la terminación temporal de las tarifas de estacionamiento.

El presidente del Comité Especial de Estacionamiento DKI Jakarta DPRD, Ahmad Lukman, Júpiter sospecha que el operador de estacionamiento ilegal en ese lugar se deflata impuestos al no informar sus impuestos.

«Por lo tanto, este es el potencial de fuga que ocurre, porque Bapenda (agencia de ingresos regionales) nunca sabe cuánta rotación es, cuántos vehículos son realmente todos los días, en cualquier momento», dijo Júpiter.

Continuarán todos los hallazgos en el campo, se utilizarán como material para recomendaciones para su partido para hacer regulaciones regionales integrales. (Entre)