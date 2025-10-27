Pramono sobre el derribo del Mercado Barito: Muy humano, muy humano

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) desmanteló el Mercado de Aves Barito, Kebayoran Baru, Sur de Yakarta, hoy lunes 27 de octubre de 2025.

Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung confirmó la demolición Mercado Barito hecho correctamente humanista y muy humano.

Además, dijo, su partido ya había entregado cartas de advertencia (SP) 1 a 3 a los comerciantes antes de llevar a cabo la demolición.

«En cuanto al manejo de la zona de Barito, hoy después de dar SP 1, SP 2, SP 3 somos muy humanos, muy humanos», dijo Pramono a los periodistas en la zona occidental de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Se sabe que el Gobierno Provincial de DKI ha preparado el Centro de Fauna Lenteng Agung como lugar de reubicación para los comerciantes en el mercado de Barito.

Hasta ahora, Pramono dijo que se han construido y están listos para usar 125 quioscos en el Centro de Fauna Lenteng Agung.

«Actualmente los 125 quioscos en Lenteng Agung están todos terminados, todo se puede utilizar, incluida el agua», dijo.

Además, Pramono dijo que su partido también planea construir una clínica de animales si la mayoría de los que se mudan allí son comerciantes de animales.

«Incluso entonces crearemos una clínica de animales en ese lugar si la mayoría son comerciantes de animales», explicó.