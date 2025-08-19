Pramono se sorprendió al 45 por ciento de los registrantes de Damkar del exterior, ciudadanos permanentes prioritarios de Yakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anung recibió un informe de que el registro de los bomberos (Damkar) DKI Jakarta Translucent 24,405 personas.

Afirmó que estaba sorprendido, aparentemente casi la mitad de decenas de miles de solicitantes de oficiales de Damkar vinieron de fuera de Yakarta.

«Lo que me sorprende personalmente es que aquellos que buscan trabajo fuera de Yakarta resultó ser bastante superior al 45 por ciento», dijo Pramono a periodistas en el Velódromo Internacional de Yakarta, East Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Aun así, enfatizó Pramono, la prioridad elegida sigue siendo los ciudadanos de Yakarta. Si los residentes de Yakarta no cumplen con los requisitos, se desviará a los residentes de fuera de Yakarta.

«Para las 1,000 vacantes esta vez, lamento que se priorice, por supuesto, para los ciudadanos de Yakarta. De hecho, si los ciudadanos de Yakarta no se reúnen, entonces abre espacio para los residentes fuera de Yakarta», dijo Pramono.

En cuanto a 24,405 solicitantes, Pramono dijo que solo el 17 por ciento o alrededor de 4,200 aprobaron la selección administración.

«Del proceso administrativo que aprobó alrededor del 4,200 o el 17 por ciento del número que se registró ayer. Eso es lo que procesaremos de inmediato y finalizaremos», dijo.

Después de la selección administrativa, prueba de documentos de registro y requisitos del 19 al 22 de agosto de 2025 y el anuncio de la prueba de documentos el 25 de agosto.

Los solicitantes que aprueben la selección administrativa se someterán a una prueba física del 26 de agosto al 17 de septiembre de 2025.

Posteriormente, el Servicio DKI Gulkarmat anunciará a 1,000 solicitantes que aprobaron la selección el 18 de septiembre de 2025, continuará la firma del contrato de trabajo el 1 de octubre de 2025.