Pramono se reunirá con el Ministro de Salud y discutirá la construcción de un hospital tipo A en tierras de Sumber Waras

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijo que se reuniría con Ministro de Salud (Ministro de Salud), Budi Gunadi Sadikin para discutir planes para construir un hospital tipo A en el terreno Hospital Sumber Waras.

Pramono lo transmitió después de inspeccionar la ubicación del terreno junto al Hospital Sumber Waras, el lunes 27 de octubre de 2025.

La reunión se celebró para discutir más a fondo la división de responsabilidades para financiar la construcción de hospitales entre el gobierno central y el Gobierno Provincial de DKI Yakarta.

«Así que dentro de 1 o 2 días me reuniré con el Ministro de Salud para sentarnos juntos. En cuanto al Bank Jakarta, el terreno es central, el Bank Jakarta fue construido», dijo a los periodistas.

«Si aquí el terreno es DKI, entonces podemos colaborar con el centro», continuó.

Pramono explicó que este terreno había sido comprado por el Gobierno Provincial de DKI en 2014. El proceso de investigación sobre la compra de terrenos llevado a cabo por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha finalizado.

«En diciembre de 2014, este terreno fue comprado por el gobierno de DKI Yakarta y en ese momento finalmente se descubrió que el NJOP se consideraba demasiado alto, por lo que había una diferencia de casi 191 mil millones de ru. En 2014, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una investigación. Sabemos que el estado de la investigación se detuvo en 2023», dijo.

Pramono dijo que cuatro de los cinco hallazgos de la Agencia de Auditoría Financiera (BPK) relacionados con este terreno se han resuelto. Incluyendo lo relativo al Impuesto sobre el Terreno y la Edificación (PBB).

«Entonces, con ese apoyo, estamos aún más entusiasmados por resolver este problema y pronto lo convertiremos en un hospital tipo A en un área de 3,6 hectáreas», concluyó.