Pramono se reúne con el ministro de Salud Budi y analiza planes para construir un hospital en el terreno del hospital de Sumber Waras

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung encontró Ministro de Salud (Ministro de Salud), Budi Gunadi Sadikin en la Oficina del Ministerio de Salud (Kemenkes), martes 28 de octubre de 2025.

La segunda reunión fue para discutir la construcción de un hospital tipo A en el terreno Hospital Sumber Waras.

El Ministro de Salud Budi explicó que había una propuesta de que el terreno del Hospital Sumber Waras pudiera utilizarse para construir un hospital internacional.

«Así que hoy me reuní con el Gobernador para discutir el uso de la tierra en Sumber Waras. Así que también me sorprendió que se hubiera completado y el Gobernador dijo qué pasaría si esto se construyera para un hospital internacional», dijo Budi a los periodistas en el edificio del Ministerio de Salud, el martes 28 de octubre de 2025.

Budi dijo que el objetivo de construir este hospital internacional era que los indonesios no tuvieran que viajar al extranjero para recibir tratamiento.

Esto también está en consonancia con la dirección del presidente indonesio, Prabowo Subianto, de construir hospitales de buena calidad.

Durante la reunión también se discutieron los costos de construcción del hospital y los médicos que se ubicarán en el Hospital Internacional.

«Así que discutimos cuáles eran las opciones con respecto a la financiación para la construcción de este hospital internacional. Y también discutimos si era posible tener médicos de calidad internacional que vinieran allí para que realmente pudiéramos impedir que estos ricos yakartanos se fueran al extranjero en busca de servicios de salud», dijo.

En la misma ocasión, Pramono reveló que su partido se estaba preparando para construir un hospital en un terreno de 3,6 hectáreas en una ubicación muy estratégica.

«Por eso nos estamos preparando inmediatamente para construir, el área es de 3,6 hectáreas, por lo que es muy adecuado para convertirse en un hospital internacional en Yakarta, porque la ubicación es muy estratégica, cerca de otros hospitales privados», explicó Pramono.

Pramono también presentó dos propuestas al Ministro de Salud Budi en la reunión. Primero, sobre sus esperanzas respecto del PP 42 de 2021 sobre Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN).

«Proponemos que si esto es aprobado por el gobierno central, entonces lo propondremos. En segundo lugar, por supuesto, el mecanismo será llevado a cabo por el propio gobierno de DKI, que será construido por el propio gobierno de DKI, pero esperamos que aunque sea construido por el gobierno de DKI, el equipo será ayudado por el Ministerio de Salud», dijo Pramono.