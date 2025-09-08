Pramono se aseguró de que todo el transporte público en Yakarta fuera normal

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Asegurar todos los servicios transporte público En Yakarta ha vuelto a la normalidad después de sufrir un daño a la manifestación hace algún tiempo.

«Hoy, todas las actividades de transporte en Yakarta son normales. Incluyendo las paradas de autobús en la Policía Metropolitana de Yakarta, luego en Mandiri, Istora, y todo es normal nuevamente», dijo Pramono a periodistas en el área central de Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Con normalmente este servicio de transporte público, la tarifa Transjakarta Y el MRT que había sido libre durante una semana oficial terminó.

Anteriormente, el gobierno provincial de DKI Yakarta había eliminado las tarifas de transporte público durante una semana.

«Hoy, lo siento, la tarifa es normal de nuevo», dijo Pramono.

El hombre que se llama familiarmente PRAM también espera que normalmente con todos los servicios de transporte público, la vida y las actividades en la comunidad también regresen a la normalidad.

Además, también espera que en el futuro toda la comunidad pueda proteger conjuntamente la ciudad de Yakarta.

En la misma ocasión, el director del presidente de Transjakarta, Welfizon Yuza, dijo que las actividades comunitarias ahora volvieron a la normalidad.

«Uno de ellos es la última semana de la semana pasada, el jueves, los clientes de Transjakarta han regresado a 1.3 millones de clientes por día. Por supuesto, esto muestra que las condiciones económicas y la movilidad han vuelto a la normalidad», dijo Welfizon.

Pero a pesar de que todas las paradas de autobús dañadas han sido renovadas, reveló que los servicios de Transjakarta aún no han vuelto a la normalidad.

Por lo tanto, prepara alternativas para bajar o transitar para la conveniencia del usuario.

«Tránsito, preparamos dos alternativas. Hay un pelícano de cruce que ha sido preparado por el Departamento de Transporte. Hasta que el JPO pueda ser operado nuevamente, preparamos un transporte especial. (Ant)