Pramono reveló que los fondos de Dki Jakarta APBD cayeron dramáticamente, por lo que Rp. 79 billones

Lunes 6 de octubre de 2025 – 20:29 Wib
Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo revisará subvención transporte General como esfuerzo eficiencia presupuesto Después de la reducción de los fondos de participación en las ganancias (DBH) del gobierno central.
Sin embargo, el gobierno provincial de DKI Yakarta no necesariamente aumenta los aranceles de transporte público en Yakarta.
«Lo que está claro es que, por supuesto, debe haber cosas que puedan cubrir (el presupuesto de Yakarta). Por ejemplo, nuestros subsidios de transporte son enormes. Pero esto no necesariamente se plantea, solo transmito un ejemplo», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el lunes.
Eso fue porque los subsidios de transporte público en Yakarta ahora son casi RP. 15,000 por persona. Por esta razón, el gobierno provincial de Yakarta estudiará este asunto.
Sin embargo, Pramono enfatizó los programas prioritarios para los pobres residentes de Yakarta que no serían perturbados en absoluto.
La eficiencia llevada a cabo por el gobierno provincial de Yakarta, dijo, está relacionada con los viajes oficiales al presupuesto de gastos que no es una prioridad.
«Entonces también las cosas relacionadas con la alimentación, la bebida, etc.
Recordó la reducción de DBH del gobierno central al gobierno provincial de Yakarta por RP. 15 billones. Pramono dijo que el 2026 DKI APBD cayó a RP 79 billones.
«A pesar de que el APBD de Yakarta en realidad ha sido golpeado en RP 95 billones, con una reducción en DPH que es de casi 15 billones de RP, el Yakarta APBD es Rp. 79 billones», dijo.
Por esta razón, él y el vicegobernador de Yakarta Rano Karno liderarán directamente el uso del uso del presupuesto.
También solicitó que todos los OPD en Yakarta hicieran eficiencia. «Realizaremos una evaluación integral. Volver al gasto no prioritario. Aumente el enfoque del gasto que la comunidad sentirá directamente», dijo. (Hormiga)
6 de octubre de 2025