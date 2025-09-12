Pramono reveló la razón por la que KJP Plus no fue desembolsado cada mes

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo explicó la razón para no poder desembolsar la asistencia social para educación que se canaliza a través de la tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) más cada mes.

«Entonces el problema es que estos datos siempre son dinámicos. Como ayer hubo 88 mil que se graduaron, luego hubo 87 mil nuevos», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta, el viernes.

Desembolso de los fondos de KJP Foto : Entre/lia wanadriani santosa

Estos cambios se mejoran. Por lo tanto, en la recopilación de datos KJP PlusEl gobierno provincial de DKI Yakarta actualiza regularmente los datos del destinatario.

Los estudiantes que ya no cumplan con los requisitos para recibir asistencia social (asistencia social) serán tachados.

El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta ahora está desembolsando KJP cada seis meses. Sin embargo, Pramono se aseguró de que el desembolso no cruzara la fecha límite objetivo.

«Lo que está claro, todavía les pido a las filas de educación que no lleguen tarde (el desembolso de la segunda fase de KJP 2025) no llega tarde, según el tiempo que especificamos», dijo.

Este mes, el gobierno provincial de DKI Jakarta comenzó a distribuir KJP más la segunda fase de 2025 para su distribución de julio a diciembre.

Presupuesto que fue desembolsado alcanzó Rp1.61 billones que se distribuyó a 707,513 estudiantes. La cantidad consta de 622.157 continuación de la primera fase del destinatario y 85,356 nuevos destinatarios.

Distribución de KJP Plus Fase I 2025 (Doc. Banco de Relaciones Públicas DKI) Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Los detalles del presupuesto basado en el nivel de educación para primaria o MI son 337,514 destinatarios con un presupuesto de aproximadamente RP543 mil millones. Para SMP/MTS hasta 191 mil destinatarios con un presupuesto de aproximadamente Rp415 mil millones.

Luego, para SMA o MA, hasta 60 mil destinatarios con un presupuesto de RP211 mil millones y SMK hasta 112 mil destinatarios con un presupuesto de Rp436 mil millones. Mientras que los destinatarios de SLB 281 con un presupuesto de Rp6.33 mil millones y 2,692 SKB con un presupuesto de Rp4.84 mil millones.