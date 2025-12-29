Pramono revela los logros de DKI Damkar y está listo para abrir la formación a otras regiones

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo ofrece formación al personal de bomberos fuego (bombero) área otros en el Servicio Provincial de Rescate y Bomberos de DKI Yakarta.

Lea también: La noche que se quemó el edificio de Sarinah, esto es lo que pasó



«Ayer acabo de recibir a los atletas bomberos pertenecientes al Gobierno de DKI Yakarta, algunos de ellos ganaron el primer, segundo y tercer lugar en el mundo», dijo Pramono en Monas, en el centro de Yakarta, el lunes.

Por esta razón, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta también brinda oportunidades a los jefes regionales que deseen capacitar a sus bomberos en Yakarta. «Lo aceptaríamos con mucho gusto», afirmó.

Lea también: Sala de generadores de transformadores en el incendio de la oficina del alcalde del sur de Yakarta, la causa aún está bajo investigación





Ilustración de los bomberos de DKI Yakarta (damkar).

Según Pramono, con la densidad de población en Yakarta, los problemas de campo que enfrenta el personal de extinción de incendios en Yakarta también son diferentes de otras áreas.

Lea también: El gobierno provincial de DKI anuncia que el UMP de Yakarta para 2026 aumentará a 5,7 millones de IDR



Además, dijo Pramono, los bomberos de Yakarta no sólo se ocupan de los problemas de incendios sino también de otras cosas.

Hace unos días también pidió ayuda al personal de los bomberos para atender a una gata que parió en el tejado de su casa.

Se espera que con la experiencia y los logros de los bomberos de Yakarta, otros bomberos regionales también puedan aprender de ello.

«Si entonces, señoras y señores (jefes regionales), todos quieren realizar un entrenamiento de extinción de incendios en Yakarta, estaremos encantados de aceptarlo», dijo Pramono.

Además de ofrecer formación, Pramono también otorgó una subvención para 14 camiones de bomberos que han sido utilizados por el Servicio de Bomberos y Rescate (Gulkarmat) en regiones de Indonesia.

Los tipos de vehículos donados incluyen dos automóviles con capacidad de 10.000 litros, ocho unidades con capacidad de 4.000 litros y cuatro unidades con capacidad de 2.500 litros.



Los bomberos controlan una explosión de gas en Kelapa Gading, en el norte de Yakarta

Pramono explicó que el estado de los vehículos donados ciertamente pasó controles óptimos. El año que viene, su partido volverá a conceder subvenciones a otras regiones de Indonesia. (Hormiga)