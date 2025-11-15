Pramono revela las desventajas del norte de Yakarta: ¡muchos héroes no se llevan bien!

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dice mucho as en la región Norte de Yakarta (Jakut) para causar no conformidad. Ésta es una de las deficiencias de la región.

Pramono reveló esto mientras asistía al evento Reflexión del Norte de Yakarta-12º Aniversario de Nuestro Hogar (Sabri Saiman) en la Oficina del Alcalde del Norte de Yakarta, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Detrás de estas deficiencias, explicó Pramono, la zona del norte de Yakarta también tiene muchas ventajas.

«¿Cuáles son las ventajas en el norte de Yakarta? Hay muchos. ¿Cuáles son las desventajas? No te lleves bien, hay muchos campeones en el norte de Yakarta», dijo Pramono.

Aun así, Pramono cree que el norte de Yakarta será más avanzado. Además, el crecimiento económico en el norte de Yakarta es relativamente bueno.

También enfatizó que los residentes deben continuar trabajando juntos para avanzar y desarrollar la región del norte de Yakarta.

«Estoy seguro de que si todos se llevan bien, construyen juntos, está bien que aquellos que son campeones sigan siendo campeones. Pero para avanzar en el norte de Yakarta, todos deben trabajar juntos», dijo.

Además, Pramono espera que en el futuro el norte de Yakarta pueda convertirse en una ciudad segura y cómoda en DKI Yakarta.

«Hasta ahora, si todavía hay diferencias entre la comunidad, pido al alcalde, a las figuras existentes, incluido por ejemplo el señor Sabri, que puedan unirse, porque eso es muy importante», concluyó Pramono.