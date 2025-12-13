Pramono revela la última condición de 21 niños que fueron atropellados por vehículos de reparto MBG en el norte de Yakarta

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung explicó actualizar último sobre la condición de 21 niños y una maestra que fueron víctimas de ser atropellados en el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG). Se sabe que el incidente ocurrió en la zona del norte de Yakarta.

Según sus palabras, en general el estado de las víctimas mejora gradualmente y a algunas se les ha permitido recuperarse en sus casas.

«Un total de 21 niños y maestros, estuve allí, que fueron golpeados, gracias a Dios, todos mejoraron», dijo Pramono en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Pramono admitió haber inspeccionado directamente el estado de las víctimas, tanto las que estaban siendo atendidas en el hospital como las que habían regresado a casa. Según los resultados del seguimiento, la mayoría de los niños víctimas de accidentes han mostrado una evolución de salud positiva.

Aunque el estado general de la víctima ha mejorado, Pramono reveló que todavía hay dos niños que se encuentran actualmente en tratamiento intensivo en el hospital. Las dos víctimas aún necesitan tratamiento médico adicional según las recomendaciones del médico, incluida una posible cirugía.

«De hecho, actualmente hay dos niños en el hospital, especialmente aquellos que necesitan más medidas, incluida la cirugía, que se lleva a cabo en el hospital», afirmó Pramono.

El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) es totalmente responsable de todos los costos médicos y de tratamiento de las víctimas del accidente. El gobierno provincial también asegura que a la familia de la víctima no se le cobrará ningún costo durante el proceso de tratamiento hasta que la recuperación sea completa.

«Como dije, todos los costos corren a cargo del Gobierno de DKI Yakarta», dijo Pramono.

Además de garantizar la financiación, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta seguirá supervisando periódicamente la evolución de las condiciones de salud de las víctimas. También se continúa coordinando con el hospital para que el tratamiento médico se desarrolle de forma óptima y acorde a las necesidades de cada víctima.

El Gobierno Provincial de DKI Yakarta también expresó su compromiso de brindar asistencia a las familias de las víctimas, tanto en términos de servicios de salud como de otras necesidades durante el período de recuperación. Pramono espera que todas las víctimas puedan recuperarse rápidamente y volver a sus actividades normales.

Anteriormente, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal (Reskrim) de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, Kompol Onkoseno, dijo que el incidente con el vehículo de transporte de alimentos del Programa MBG chocó contra varios alumno y profesores de SDN 01 Kalibaru, Cilincing, simplemente por negligencia del conductor.