Pramono revela cómo impulsar la clasificación mundial de Yakarta a través del City Rally 2025

Jacarta – Gobernador DKI Yakarta, Pramono Anung evalúa que las actividades automotrices basadas en el turismo pueden mejorar la imagen y la clasificación global de la capital.

Esto se dijo al despedir a cientos de participantes en el Teladan Metropolitan City Rally 2025, que es la ronda final del Campeonato Nacional de Rally de la Ciudad, en la ciudad de Senayan, Tanah Abang, en el centro de Yakarta, el domingo 16 de noviembre de 2025. El evento fue organizado por la Asociación Indonesia de Motociclistas (IMI) de DKI Yakarta junto con la Asociación de Antiguos Alumnos. ESCUELA SECUNDARIA PÚBLICA 3 Yakarta contó con alrededor de 200 coches, desde participantes del Campeonato Nacional hasta la comunidad de amantes de los rallyes de la ciudad.

«Damas y caballeros, actividades como esta realmente contribuyen a que el índice global de ciudades de Yakarta aumente. Así que realmente doy todo mi apoyo al turismo», dijo Pramono.

Pramono también se refirió a la disposición del Gobierno Provincial de DKI Yakarta para organizar ingeniería de tráfico para eventos a gran escala, incluido el cierre de carreteras durante el Maratón Internacional de Yakarta.

«Desde que me hice cargo de Yakarta lo cerré. Estuvo bien durante dos días y aparentemente no hubo protestas del público porque se hizo por la mañana y de manera ordenada. A las 09.00 am estaba limpio», dijo.

Con esta experiencia, es optimista de que Yakarta madurará en la celebración de actividades públicas sin perturbar significativamente las actividades de los residentes. Pramono también apreció el papel de los ex alumnos de SMAN 3 Jakarta en la organización del evento, que llamó una de las escuelas legendarias de la capital.

«Ojalá todos estén contentos, todos disfruten», afirmó.

El presidente de IMI DKI Jakarta, Anondo Eko, explicó que el Teladan Metropolitan City Rally es una agenda anual que combina los deportes automovilísticos con el turismo educativo.

«Los participantes de esta mañana alcanzaron los 200 vehículos, de los cuales los participantes se dividieron en 32 participantes del campeonato nacional, 17 participantes discapacitados, 11 participantes femeninas y el resto eran participantes generales que participaron en una serie de divertidos mítines urbanos que se dividieron en varias comunidades en Yakarta», dijo Anondo.

Ruta Lo que se está preparando no es sólo una competición por la precisión de la navegación. También se invitó a los participantes a visitar varios lugares históricos de Yakarta, con cuestionarios fotográficos y desafíos de navegación.

«La ruta aquí es un modelo de direcciones, fotografías, donde en el cuestionario fotográfico, luego realizarán búsquedas en puntos históricos a través de estas fotografías. No olviden mencionar que en esta serie también hay actividades. social «Donde los amigos se ven obligados a pasar por las instituciones sociales para entregarles la ayuda», repitió.