Pramono reparará el terraplén roto de Baswedan

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo observa directamente Terraplén de Baswedandespués de que colapsara durante las fuertes lluvias que azotaron el viernes 31 de octubre de 2025 por la tarde, lo que provocó que las casas de los residentes locales se desplomaran. inundación.

Después de la inspección, Pramono ordenó inmediatamente a sus empleados que repararan inmediatamente el terraplén de Baswedan.

«Pero a corto plazo, una vez más, pido que el terraplén de 40 metros sea reparado inmediatamente», dijo Pramono a los periodistas en Jati Padang, en el sur de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Pramono también dijo que esta reparación debía realizarse de inmediato, para que los residentes afectados pudieran regresar a sus actividades.

«Para que lo que la comunidad ha utilizado o sentido hasta ahora vuelva a aparecer», dijo Pramono.

Según el seguimiento de tvOnenews.com, Pramono estuvo acompañado por el jefe del Servicio de Recursos Aire (SDA) DKI Yakarta Ika Agustin Ningrum, alcalde del sur de Yakarta M Anwar, jefe del distrito de Pasar Minggu Arief Wibowo y jefe interino de la aldea de Jati Padang, Rocky Tarigan.

Luego se vio a Pramono inspeccionando el terraplén roto y comunicándose con el jefe del departamento de la SDA. También se vio a los residentes afectados abarrotando el lugar de observación para ver a Pramono.

Sin embargo, en el lugar parece que por la carretera de acceso a las casas de los residentes todavía fluye rápidamente agua del terraplén. Cada residente que pasa por la carretera siente sus pasos pesados ​​porque tiene que pasar por el agua que fluye.

Varios residentes fueron atendidos en el puesto de salud. Varios residentes también pidieron ayuda a Pramono.

«Señor, se ha cambiado el colchón, señor, se ha cambiado el frigorífico», dijo el residente.

Anteriormente, el Departamento de DKI SDA dijo que los daños al terraplén fueron causados ​​por la alta presión del agua en el río Krukut, el río Mampang y el PHB (canal de conexión) de Pulo, mientras que los deslizamientos de tierra se produjeron debido a la erosión de las paredes del terraplén por las lluvias extremas.

Como seguimiento, el Departamento SDA del Sur de Yakarta llevó a cabo una respuesta de emergencia mediante la construcción de diques temporales utilizando sacos de arena para contener la escorrentía de agua en los lugares afectados.

«Hemos desplegado equipos en todos los puntos dañados para llevar a cabo tratamientos de emergencia. Actualmente nos estamos centrando en evitar que la escorrentía de agua se extienda a las zonas residenciales», dijo Hendri, Secretario del Servicio Provincial de Recursos Hídricos de DKI Yakarta.