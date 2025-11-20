Pramono recuerda a los directores de escuelas que no debería haber más casos de acoso escolar

Jacarta – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, se compromete a erradicarlo caso intimidación o acoso, especialmente en el entorno escuela.

Pramono evalúa que el acoso escolar es una grave amenaza para el crecimiento y desarrollo de los niños, por lo que todos los elementos del gobierno, las escuelas y los padres deben actuar juntos.

«A los directores, enfatizo que la educación es una base importante para el futuro de Yakarta. Mejorar la calidad del aprendizaje, optimizar el papel de los docentes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros, cómodos y libres de violencia. No debe haber acoso en todas las escuelas de Yakarta», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta, citado el jueves 20 de noviembre de 2025.

Aseguró que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) fortalezca la supervisión, actualice los estándares operativos para el manejo de casos en las escuelas y active servicios de informes que sean fácilmente accesibles para estudiantes y padres. También se pidió al Departamento de Educación que brinde asistencia especial a las escuelas que hayan experimentado casos similares.

El alto político del PDIP añadió que Yakarta debe ser una ciudad segura para los niños. Pidió a los directores de escuelas que trabajen juntos para construir un ecosistema escolar saludable, ordenado y responsable.

«Utilizar los fondos de BOS de manera responsable y específica. Supervisar la implementación de KJP Plus, KJMU y otros programas. protección los niños realmente tengan un impacto en el futuro de los estudiantes. «Construir un ecosistema escolar que sea saludable, ordenado y responsable», dijo.