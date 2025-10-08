Pramono rechaza estrictamente que los atletas israelíes vayan a Yakarta: ¡No hay ningún beneficio!

VIVA – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo enfatizó su postura dura con respecto a la asistencia atleta Israel en el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025 que se celebrará en Yakarta.

Pramono confirmó que no daría permiso a los atletas israelíes para que vinieran a competir a la capital.

«En cuanto a los atletas israelíes, si van a Yakarta, por supuesto, como gobernador, en condiciones como estas definitivamente no lo permitiré», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles.

«No hay ningún beneficio, podría provocar la ira pública», continuó.

Pramono cree que el gobierno y las organizaciones organizadoras deberían pensarlo mil veces antes de invitar a atletas de Israel a Indonesia. Incluso pidió que no se emitieran visas para los atletas israelíes.

«Porque no hay ningún beneficio en condiciones como esta para que los atletas de gimnasia compitan en Yakarta. Definitivamente inflamará, encenderá la ira pública en condiciones como esta», dijo.

Según él, la memoria pública sobre la tragedia humanitaria en Gaza sigue siendo muy fuerte. La presencia de atletas israelíes, afirmó, sólo empeoraría la atmósfera y heriría los sentimientos de la gente. Indonesia.

«Además, el discurso del presidente Prabowo Subianto en la ONU es claro, claro. Por lo tanto, no es necesario traducirlo más», añadió Pramono.

La actitud de Pramono está en línea con las opiniones del vicepresidente de la Comisión I de la RPD de RI, Sukamta, quien anteriormente también pidió al gobierno que rechazara la participación de atletas israelíes en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2025 en Yakarta, este octubre.

Sukamta enfatizó que otorgar permisos a los atletas israelíes no sólo causaría polémica pública, sino que también violaría el mandato constitucional.

«El gobierno debe demostrar una postura de política exterior de Indonesia que sea libre y activa, pro-humanidad y de acuerdo con el mandato de la constitución. No permitamos que perdamos otra vez en cuanto a la participación de Israel en eventos deportivos internacionales», dijo Sukamta.

Recordó que desde el comienzo de la independencia, Indonesia siempre ha rechazado sistemáticamente el colonialismo y apoyado la independencia palestina, como se afirma en el Preámbulo de la Constitución de 1945:

«La colonización del mundo debe ser abolida porque es incompatible con la humanidad y la justicia».