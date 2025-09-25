Pramono quiere verificar los hallazgos de los estacionamientos que hacen que Yakarta pierda 37.8 m

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo verificará los hallazgos aparcamiento Wild by el Comité Especial de Estacionamiento (Pansus) DPRD DKI. Debido a que el estacionamiento se estableció en la selección de tierras de selección del gobierno provincial de DKI y ha estado operando durante 21 años en el sur de Yakarta.

«Lo primero que aún no sé, pero más tarde exploraré, lo comprobaré. Y le preguntaré a cualquiera que sea responsable que sea responsable de eso», dijo Pramono en el Ayuntamiento, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Anteriormente informó, el Comité Especial (Pansus) del estacionamiento DKI DPRD encontró un estacionamiento ilegal en tierra propiedad del gobierno provincial de DKI Jakarta que resultó en pérdidas del gobierno que alcanzaron Rp37.8 mil millones durante más de dos décadas.



Ilustración: miles de motocicletas en uno de los centros comerciales del sur de Yakarta. Foto : Entre/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

El presidente del Comité Especial Parkan de Parkan DKI Jakarta Parkan, Ahmad Lukman, Júpiter, reveló que la tierra propiedad del gobierno provincial de DKI de 4.300 metros cuadrados (M2) había sido controlada por partidos irresponsables y se había convertido en bolsas de estacionamiento durante más de dos décadas sin depósitos de depósitos.

«Imagínese, se ha administrado sin permiso oficial de 21 años y sin pagar impuestos. Nuestro recuento aproximado, el potencial de pérdidas de ingresos regionales alcanzó RP37.8 mil millones», dijo Júpiter en el sur de Yakarta, el miércoles.

Júpiter explicó que el cálculo se basó en una facturación estimada de estacionamiento de alrededor de Rp50 millones por día o Rp1.5 mil millones por mes.

De esta cantidad, la obligación fiscal que debe depositarse en el Tesoro regional es de alrededor de Rp150 millones por mes. «Si se multiplica por 21 años, desaparecerá RP37.8 mil millones. Eso es claramente una evasión fiscal», dijo.

El miércoles por la tarde, el Comité Especial de Estacionamiento DKI Jakarta DPRD realizó una inspección repentina (inspección) en varios puntos en el sur de Yakarta.

La repentina inspección asistió el gobierno de la ciudad de South Yakarta, Kasatpol PP, Kasudin Transportation, Upt Estacionamiento, Tni-Polri, Agencia Regional de Activos Regionales del Sur de Yakarta al representante de DKI Jakarta Bapenda.



Ilustración de asistentes de estacionamiento Foto : Captura de pantalla de Instagram @Mood.Jakarta

Júpiter evalúa, práctica ilegal Puede durar mucho tiempo debido a la omisión. «Si la tierra del gobierno provincial se controla sin un contrato oficial, sin alquiler, es propenso a ser incautado de forma permanente», dijo.

Le preocupaba que hubiera la participación de la persona desde adentro. «Por lo tanto, alentamos al gobernador a atreverse a evaluar y reemplazar a los funcionarios negligentes», dijo Júpiter.

Por lo tanto, Júpiter instó al ejecutivo a hacer un seguimiento inmediato de los pasos legales.