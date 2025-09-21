Pramono quiere una evaluación de Transjakarta después de 3 accidentes al mes

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo evaluará Transjakarta debido a tres accidentes en las últimas dos semanas. Hizo hincapié en que ocurren accidentes similares en el futuro.

«Evaluamos Transjakarta. De hecho, correcto, a veces, a veces el incidente es porque hay quienes cortan y así sucesivamente. De modo que, por supuesto, lo mejoremos. No podemos volver a suceder», dijo Pramono a periodistas en Yakarta, domingo 20 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Pramono mencionó la fiesta DKI JAKARTA Gobierno provincial está intensificando la transferencia de movilidad comunitaria antes de usar vehículos privados para cambiar al transporte público.

El gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, inauguró la parada de Transjakarta en Yakarta Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

Entonces, continuó, se llevó a cabo la evaluación de Transjakarta para que la comunidad no se preocupara por los factores de seguridad y seguridad para el uso del modo de transporte público del gobierno provincial de DKI.

Pramono evaluó que la evaluación debe hacerse para proporcionar una sensación de seguridad y comodidad a los residentes. Además, dijo, los usuarios de TJ actualmente se están elevando.

«Para que esto también proporcione seguro y cómodo. Porque ahora es realmente Transjakarta, el aumento de las personas que usan Transjakarta, ha aumentado significativamente. Porque de hecho aliento el uso del transporte público a aumentar», explicó.

El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Jakarta reveló los factores que causaron tres accidentes de autobuses Transjakarta en las últimas dos semanas.

«De sus hallazgos (más dominantes) factores humanos o factor humano», dijo el personal especial del gobernador y vicegobernador de DKI Yakarta, Chico Hakim, cuando se confirma en Yakarta el sábado.

Dijo Chico, el gobierno provincial de DKI Jakarta prestó especial atención a una serie de incidentes que involucran a los autobuses Transjakarta.

De hecho, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, solicitó una profundización con respecto a la causa del incidente.

Además, explicó Chico, basado en los resultados de la investigación del equipo de seguridad interna de Transjakarta que conduce a los factores humanos como la principal preocupación.

Por lo tanto, Transjakarta se centra en mejorar y fortalecer los aspectos de los factores humanos en términos de los pramudi.

«El enfoque de la mejora que se llevará a cabo es fortalecer los aspectos de los factores de predicación humanos, especialmente mediante el aumento de la capacitación a través de la Academia Transjakarta y fortalecer el proceso Fit to Work (FTW) para garantizar que todos los Pramudi estén en una condición adecuada mientras están de servicio», explicó Chico.

Con respecto a las instrucciones para endurecer los exámenes de soporte de seguridad, como los frenos regulares, Chico enfatizó que Transjakarta lo ha hecho de manera rutinaria.

Ilustración de autobús Transjakarta Foto : Entre/lia wanadriani santosa

Hasta ahora no ha habido información adicional relacionada con más investigaciones. Sin embargo, Transjakarta asegura que priorizará los pasos de mejora futuros para la seguridad de los pasajeros y los usuarios de la carretera.