Pramono quiere trasladar el campus de IKJ a Kota Tua, este es el motivo

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) planea reubicarse Instituto de Artes de Yakarta (ikj) al área casco antiguoYakarta occidental.

Lea también: El gobierno provincial responde a los hallazgos de BRIN de que el agua de lluvia en Yakarta contiene microplásticos



Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo dijo que la razón para trasladar el IKJ fue porque consideraba que Kota Tua era un área de patrimonio cultural.

«De hecho, un lugar patrimonial como este requiere mucho talento, artistas que puedan actuar directamente aquí», dijo Pramono en Kota Tua, en el oeste de Yakarta, el sábado.

Lea también: El líder del KKB, Aibon Kogoya, dispara a cuatro policías en Nabire, dos de ellos aún reciben tratamiento



Él cree que al trasladar IKJ a Kota Tua, los estudiantes tendrán espacio para expresar mejor y más ampliamente su creatividad.

También evaluó que si el gobierno regional y el gobierno central brindan apoyo al plan de reubicación, entonces IKJ podría desarrollarse mejor.

Lea también: Pramono quiere utilizar la carretera de peaje como parque



Además de trasladar el IKJ, Pramono también se compromete a estructurar el área de Kota Tua y desarrollar el Desarrollo Orientado al Transporte (TOD) en el área.

«Pero lo importante es que antes de que el IKJ se mueva, prepararemos el lugar y el plan es que en 2027 el MRT de arriba, que todavía se está construyendo hasta la ciudad, esté realmente limpio, incluidas las carreteras, todo se concentrará debajo», explicó Pramono.

Añadió que el plan podría implementarse de 2027 a 2029, para que la zona esté más organizada y desarrollada, de acuerdo con las expectativas del Gobierno Provincial de DKI. (Hormiga)