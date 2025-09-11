Pramono quiere que el proyecto de excavación en Yakarta no haga un atasco, esta es la forma

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo evalúa la necesidad de procedimientos operativos estándar (procedimiento operativo estándar/SOP) proyecto otros para no causar congestiónuno de ellos en el camino TB Simatupang.

«Ayer en la reunión plenaria discutimos esto. Pedí el siguiente, no podría volver a suceder desarrollo Sin buena coordinación «, dijo Pramono en el área de Cempaka Putih, Central Yakarta, el jueves.

Congestión sobre el subroto de Jalan Gatot Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Según Pramono, el tema de la excavación de la carretera se ha convertido en una queja varias veces.

Por lo tanto, no quería que esto se repetiera porque tenía un impacto directo en el funcionamiento suave del tráfico.

«Por lo tanto, todos deben formularse, incluido que he pedido que se haga un ‘procedimiento operativo estándar’ (SOP) al ir a la construcción», dijo Pramono.

Pramono afirmó que el SOP para prepararse debe involucrar partes relacionadas, que van desde BUMD, oficinas técnicas, hasta el departamento de transporte.

De esa manera, enfatizó, cada trabajo en la carretera ciertamente no causa una gran perturbación para la movilidad de los residentes.

«Así que realmente presto atención al negocio de los atascos de tráfico en Yakarta, incluida la más importante es en TB Simatupang», dijo Pramono.

Anteriormente, como un esfuerzo por suprimir la congestión en el área de TB Simatupang, Pramono prohibió estrictamente la existencia de reguladores de tráfico de autoevaluación o asistentes de estacionamiento ilegales comúnmente llamados «Pak Ogah» en Jalan TB Simatupang, sur de Yakarta.

Jalan Raya Bogor, East Yakarta está experimentando atascos de tráfico porque hay un proyecto de casting de carreteras.

Según él, el problema del flujo de tráfico en la región debe ser superado por la Agencia de Transporte de DKI Yakarta, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) y la policía.

Además, Pramono también solicitó que las camas que cubren el proyecto se redujeran para que el camino que la comunidad pudiera pasar es más amplio. (Hormiga)