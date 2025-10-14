Pramono quiere limpiar los postes del monorraíl atascados a partir de enero de 2026

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo apunta a la limpieza polo monorel estancado en Jalan HR Rasuna Said, del sur de Yakarta a Jalan Asia Afrika se podrá realizar a partir de enero del próximo año.

«Lo principal es rezar para que el próximo enero comencemos a limpiar», dijo Pramono cuando se reunió en el centro de Yakarta el martes.

También esperaba que se pudiera realizar la limpieza del poste.

Este poste de monorraíl atascado es parte de proyecto construcción de monorraíl en Yakarta desde 2007, pero hasta ahora se ha estancado.

Dice que hasta la fecha quedan 90 postes de monorraíl en pie a lo largo de HR Rasuna Said-Jalan Asia África.

«Por favor, sólo oren, espero poder terminarlo pronto», dijo Pramono.

Pramono ya había expresado por primera vez en mayo pasado su intención de limpiar los polos.

Dijo que los postes del monorraíl en pie realmente perturban la belleza de Yakarta.

Por eso quiere resolver inmediatamente los problemas legales existentes y enderezar los pilares.

Pramono también envió una carta oficial a la Fiscalía Superior (Kejati) para acelerar la finalización del poste del monorraíl.

«Estamos esperando instrucciones de los agentes del orden. He escrito una carta (a la Fiscalía) y me he reunido con PT Adhi Karya», dijo Pramono.

Pramono admitió que la finalización de proyectos estancados en Yakarta a menudo está marcada por la aparición de varios partidos que de repente afirman haber intervenido en el pasado.

Aun así, Pramono subrayó que su partido no quiere preocuparse por estas cosas. (Hormiga)