Pramono quiere hacer un monumento en la parada del autobús: un recordatorio para que no esté dañado

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung dijo la mejora de una serie de instalaciones públicas que habían sido dañadas durante la manifestación hace unos días había comenzado a completarse.

Dijo que los servicios de transporte público como Transjakarta y MRT también han vuelto a la normalidad.

«Alhamdulillah, hasta el día de hoy todos los modos de transporte, especialmente Transjakarta y MRT, han estado funcionando normalmente», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Jakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025.

Pramono dijo que revisaría directamente una de las paradas, a saber Parada de transjakarta Tendón central.

Por otro lado, Pramono dijo que habría monumento que fue construido para ser un recordatorio para que no haya más destrucción de las instalaciones de transporte público, incluida la parada de Transjakarta.

«Quiero lo que sucede, el daño (instalaciones públicas) no se repite. Luego hay un lugar que se convertirá en un recordatorio o monumento para que tales eventos no vuelvan a ocurrir», dijo.

Pérdida Rp translúcido. 80 mil millones

Anteriormente informó, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, dijo que su partido había calculado la pérdida total de daños a la infraestructura después de la manifestación. Él dijo, el valor de pérdida translúcida de Rp80 mil millones.

«Luego, el costo total de la pérdida ayer presenté Rp55 mil millones. Si incluye dos JPO (Crossing Bridges) en Senen y en la Policía Metropolitana de Yakarta, ahora Rp80 mil millones», dijo Pramono a periodistas en Dki Yakarta City Hall, el martes 2 de septiembre de 2025.

Pramono dijo anteriormente que las pérdidas debido al daño por infraestructura en Yakarta debido a manifestaciones caóticas se estimaron en RP55 mil millones.

El daño fue experimentado por PT Transjakarta Bumd, PT MRT Yakarta y Camera de Supervisión (CCTV) en DKI Yakarta. Además, hay dos JPO también hay CCTV y 18 semáforos dañados.

Pero de los 18 semáforos dañados, Pramono afirmó que 17 de ellos habían sido reparados.

«Solo uno que no se ha completado es Slipi», dijo Pramono.

Para mejorar la infraestructura, el gobierno provincial de DKI Jakarta coordina con el Ministerio de Obras Públicas (PU).

«También busqué ayuda para el ministerio de PU cuando estaba satisfecho con el JPO en Senen, así como con el JPO en Polda (Metro Jaya) para ayudar al gobierno central. Anteriormente, discutimos y respondió de inmediato», dijo Pramono.

Pramono detalló, la asignación presupuestaria de la revitalización de JPO que estaba equipada con LIF y amigable con discapacidades alcanzó Rp19 mil millones.