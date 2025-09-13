Pramono quiere dar una beca LPDP de 100 estudiantes el próximo año

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo esperaba alumno Yakarta que fue elegido para alcanzar beca Continuando educación en el extranjero a través del programa de instituciones de gestión de fondos educativos (LPDP) se puede realizar en 2026.

«Así que me prepararé. Espero que el próximo año pueda comenzar. Si es posible, los 100 estudiantes que ofrecemos LPDP», dijo Pramono cuando se encuentra en el área de Pasar Minggu, South Yakarta, el sábado.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Pramono cree que este programa puede ser una buena capital para los niños de Yakarta, especialmente para aquellos que están en desventaja para tener la oportunidad de estudiar en el extranjero.

Más tarde, el Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta centrará el programa para niños que son menos afortunados y son ciudadanos de Yakarta.

«Quiero que me entreguen a aquellos que no tienen suerte. Entonces (el programa) también será adicional a reducir la falta de suerte, preparando mejores recursos humanos. Luego también abre información para los niños», dijo Pramono.

Anteriormente, Pramono había dicho que quería que los estudiantes fueran elegidos en Yakarta para ganar el LPDP para que tuvieran la oportunidad de continuar su educación en el extranjero.

Pramono espera que el DKI Jakarta DPRD pueda aprobar sus planes para proporcionar una tarjeta estudiantil Superior (KJMU) de Yakarta a los niveles de S2 y S3. Para que más tarde, los fondos LPDP se obtendrán de KJMU.

Distribución de KJP Plus Fase I 2025

Si más tarde se aprueba el plan, Pramono dijo que los estudiantes que fueron elegidos para ganar el LPDP deben regresar a Yakarta.

Se espera que trabajen para Yakarta y contribuyan al desarrollo futuro de Yakarta. (Hormiga)